Af Örgütü COP31 ev sahibi Türkiye\'den çevre suçlamalarını düşürmesini istedi

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde başlattığı küresel kampanya kapsamında Türkiye'ye, çevre savunucularının yalnızca ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarını kullandıkları gerekçesiyle karşı karşıya kaldıkları suçlamaların düşürülmesi ve kömür projelerinden etkilenen toplulukların korunması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, "Geleceğimizi Koruyorlar: Çevre Savunucuları Adil Geçişe Güç Sağlıyor" başlıklı kampanyayla, fosil yakıt projelerine karşı mücadele eden çevre ve insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı baskılara dikkati çekti.

Kampanyada, Brezilya, Avustralya, Kanada ve Ekvador'daki çevre mücadelelerinin yanı sıra COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'deki kömür madenciliğine karşı mücadele eden hak savunucularının hikayelerine yer verildi.

Örgüt, çevre savunucularının dünyanın birçok bölgesinde taciz, gözetim, kriminalizasyon ve şiddetle karşı karşıya kaldığını, barışçıl protesto haklarının da kısıtlandığını ifade etti.

Fosil yakıt projelerine karşı çıkan savunucuların, güçlü ekonomik aktörlerin çıkarlarıyla karşı karşıya geldikleri için tehdit ve saldırılara maruz kaldığını belirten örgüt, bazı çevre savunucularının öldürüldüğüne de işaret etti.

CALLAMARD: "COP31, VAATLERDEN FAZLASINI ORTAYA KOYMALI"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, hükümetlere çevre savunucularını iklim politikalarının oluşturulmasına dahil etme çağrısı yaparak, "Çevre savunucuları hepimizin ortak geleceğini koruyor. Hükümetler onları dinlemeli, korumalı ve iklimle ilgili kararlarda söz sahibi olmalarını sağlamalı. COP31, vaatlerden fazlasını ortaya koymalı. Bunun gerisinde kalmak, insan haklarını koruma ve iklim adaletini sağlama yönündeki ortak sorumluluğumuza ihanet etmek olur" dedi.

TÜRKİYE'YE İKİ ÇAĞRI

Kampanya kapsamında, Türkiye'ye yönelik iki talep öne çıkarıldı. Örgüt, çevre savunucularının kriminalize edilmesine son verilmesini, yalnızca ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için haklarında yöneltilen suçlamaların düşürülmesini ve verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasını istedi.

Örgüt ayrıca kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallerden etkilenen toplulukların sağlık ve çevre zararları, yerinden edilme ve diğer insan hakları ihlallerine karşı korunmasını, bu toplulukların yaşamlarını, geçim kaynaklarını ve çevrelerini etkileyen kararlara etkin katılım hakkının güvence altına alınmasını talep etti.

YENİ FOSİL YAKIT PROJELERİNİN YASAKLANMASI ÇAĞRISI

Uluslararası Af Örgütü, tüm devletlere de çevre savunucularının ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarını misilleme kaygısı olmadan kullanabilmelerinin sağlanması ve yalnızca insan haklarını kullandıkları için tutuklanan savunucuların "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Örgüt ayrıca fosil yakıtlardan "adil çıkış" taahhüdünde bulunulmasını, yeni fosil yakıt arama ve çıkarma faaliyetleri ile mevcut altyapının genişletilmesinin yasaklanmasını ve fosil yakıt teşviklerinin kaldırılmasını istedi. Adil geçiş politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında projelerden etkilenen toplulukların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması gerektiğini vurguladı.