Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem! 280 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem! 280 kişi yaşamını yitirdi

22.06.2022 11:30

Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 280'e çıktı.

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti

280 KİŞİ CAN VERDİ

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 280 kişi yaşamını yitirdi. İlk açıklamada bu sayının 155 olduğu duyurulmuştu.

Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti

OCAK AYINDA DA SARSILMIŞLARDI

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem: En az 280 ölü Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem: En az 280 ölü Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var

Afganistan, Pakistan, Deprem, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem! 280 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem! 280 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement