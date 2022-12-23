Taliban kadınlara getirdiği üniversite yasağı üzerinden Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı

Taliban yönetimindeki Afganistan'dan gelen kararla birlikte gözler bir kez daha bölgeye çevrildi. Taliban, ülke genelindeki tüm üniversitelerde kadınların eğitimini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

"KİMSENİN HİMAYESİNDE DEĞİLİZ"

Taliban yönetiminin aldığı karara dünyadan tepkiler yükselirken, Yüksek Öğrenim Bakanı Neda Mohammad Nadeem, Türkiye'yi hedef alan bir açıklama yaptı. "İslam'da kadının statüsünün belli olduğunu, bundan fazlasının verilemeyeceğini" iddia eden Nadeem, "Cenâb-ı Hak bize güç vermiş, şeriatı güzel uygulayabiliriz, kimseden korkmuyoruz, kimsenin himayesinde değiliz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN GİBİ DEĞİL, SAF İSLAM İSTİYORUZ"

Nadeem, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen tepkilere de yanıt vererek, "Kur'an'da ve hadislerde bile hiç kimse kadınların 'çağdaş ilimler' öğrenmesinin gerekliliğini ispat edemez, bilimsel hipotezi ispat edemez. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil, saf İslam istiyoruz" dedi.

"BU YASAĞIN DİNDE YERİ YOK"

Taliban'ın kadınlara üniversite eğitimini yasaklamasıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapmıştı. Kalın, "Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" diye konuşmuştu.

"EĞİTİM YASAĞINI ÜZÜNTÜ VE ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan'da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."