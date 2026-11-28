Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bir okulun yakınında madencilik için depolanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.

ESADABAD'DA ORTAOKULUN YAKININDA PATLADI

Afganistan'ın Kunar vilayetinin merkezi Esadabad'da yerel saatle 10.00 sıralarında bir ortaokulun yakınında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı ile yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, patlamada 7 öğrencinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

PATLAYICILAR MADENCİLİK ŞİRKETİNİN DEPOSUNDAYDI

Afganistan İçişleri Bakanlığı, ön incelemelere göre patlamanın okul yakınındaki bir madencilik şirketine ait depoda tutulan patlayıcıların ihmal ve dikkatsizlik sonucu infilak etmesi nedeniyle yaşandığını açıkladı. Çevredeki bazı evlerin de hasar gördüğü olayda yaralananların Kunar'daki hastanelerde ve Celalabad'daki Nangarhar Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.