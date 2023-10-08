Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 400'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 400'e yükseldi

Afganistan\'daki depremde ölü sayısı 2 bin 400\'e yükseldi
Son Güncelleme: 08.10.2023 20:20

Afganistan'nın Herat eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, yaralı sayısı da 2 binden fazla olduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaklaşık bin 200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400'e yükseldiğini açıkladı. Arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yaklaşık bin 200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

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Afganistan'ın Herat eyaletinde dün meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq yaptığı açıklamada, deprem felaketinden hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400'e yükseldiği duyurdu. Saiq ayrıca, daha önce 9 bin 240 kişi olarak yaralanan yaralı sayısını revize ederek, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afganistan'da deprem felaketinde ölü sayısı 2 bin 400'e yükseldi

BİN 200 KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA

Depremin vurduğu köylerde arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yaklaşık bin 200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan'da deprem felaketinde ölü sayısı 2 bin 400'e yükseldi

13 KÖYE BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Afganistan'ın Zindajan bölgesinde dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem 13 köyde büyük yıkımlara yol açmış, bin 320 ev tamamen yıkılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 400'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 400'e yükseldi - Son Dakika
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