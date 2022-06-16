Afganistan'daki İngiltere elçiliği çalışanları Taliban'ın kendilerine işkence ettiğini anlatıyor

Geçmişte İngiltere'nin Afganistan'daki elçiliklerinde çalışan 100'den fazla kişi bugün hâlâ Afganistan'da bulunuyor. Onlardan bazıları, Taliban tarafından İngiltere elçiliğinde çalıştıkları için dövüldüklerini ve işkence gördüklerini aktarıyor.

Bu çalışanlar küresel güvenlik şirketi GardaWorld tarafından istihdam ediliyordu ve çoğu 10 yıldan uzun süredir bu işi yapıyordu.

Bazıları, Taliban'ın vücutlarında yol açtığı yaraların fotoğraflarını BBC'yle paylaştı.

İngiliz hükümeti geçen yıldan bu yana 15 bin kişiyi tahliye ettiklerini ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü aktarıyor.

Eskiden elçilikte çalışan ve halen ülkede bulunan 150'den fazla kişinin yer aldığı bir liste, BBC tarafından görüldü ve teyit edildi.

Güvenliği için adını gizli tuttuğumuz bir kişi, eskiden elçilikte güvenlik olarak çalıştığı için Taliban tarafından darp edildiğini anlatıyor:

"Dışarda otururken eli silahlı bir grup adam bana yaklaştı ve içlerinden biri bana saldırdı. 'İngiliz elçiliği için çalışıyormuşsun' dediler.

"Beni dövdüler ve yere attılar. Tekrar tekrar vurdular."

Bir diğer eski güvenlik görevlisi de bir milisin, silahının kabzasıyla kafasına vurduğunu, ancak artık İngiltere için çalışmadığına ikna olmasından sonra serbest bırakıldığını söylüyor.

İngiliz hükümeti bu hafta yaptığı bir açıklamada, eskiden İngiliz elçiliği için çalışan kişilerin 20 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye gelmek için başvuru yapabileceğini belirtti.

Bu program Ocak ayında hayata geçti fakat başvuruları önümüzdeki hafta açılacak.

Fakat bunun çok geç gelen bir adım olduğunu söyleyerek hükümeti eleştirenler de var.

GardaWorld yerine doğrudan İngiliz hükümeti tarafından istihdam edilen, aralarında çevirmenlerin de olduğu Afganlara yönelik bir diğer program ise daha önce hayata geçmişti.

Bu programla İngiltere'ye gelen bir Afgan, eski iş arkadaşlarının her gün tehdit aldığını söylüyor.

Afganistan'daki ailesini korumak için adını açıklamadığımız bu kişi "İngilizlerin kendilerine ihanet ettiğini düşünüyorlar" diyor ve ekliyor:

"Bu insanlar çok çalışkandı ve kendilerine bir söz verilmişti. Fakat bu söz tutulmadı ve şimdi hayatları tehdit altında.

"Onların başlarına gelenleri düşünmeden tek bir anım geçmiyor. Sürekli mesaj atarak benden yardım istiyorlar."

İngiltere'de Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı James Heappey, bugüne kadar 9 bin 500 kişinin bu programla İngiltere'ye getirildiğini fakat binlerce kişinin halen Afganistan'da olduğunu söylüyor.

Hedef alınan Afganları ülkeden çıkarmak için faaliyet gösteren insan hakları örgütü Azadi'nin yöneticisi Sarah Magill, sürecin neden bu kadar yavaş ilerlediğini kimsenin kendilerine açıklayamadığını vurguluyor:

" Hükümet bu duyarsızlığıyla inanılmaz boyutta bir travmaya yol açtı.

"İngiltere memurlarının güvenliğini emanet ettikleri bu kişilerin gördüğü muamele insanlık dışı."

İngiliz hükümeti geçen yaz Afganistan'dan tahliye faaliyetlerini yürütme şekli nedeniyle de eleştirilmişti.

Hükümet o dönemde yaptığı bir açıklamada GardaWorld çalışanlarının İngiltere'ye gelmesini sağlayacaklarını duyurmuştu.

GardaWorld şirketi de BBC'ye yaptığı açıklamada " Kabil'deki İngiltere Büyükelçiliği'nin kapanmasının ardından İngiliz hükümeti ile çalışarak Afgan çalışanlarımızın İngiltere'ye güvenli bir şekilde götürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.