Afganistan’da şiddetli bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeybatı bölgelerinde paniğe yol açtı. Bölge sakinleri, binaların içinde ve açık alanlarda aniden oluşan sarsıntıyla birlikte kısa süreli korku yaşadı.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Dünya › Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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