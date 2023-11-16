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Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı - Son Dakika

Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı

Afrika ülkesi Eritre\'de devlet, Dünya Kupası\'na katılmayı yasakladı
16.11.2023 15:00  - Güncelleme: 15:31

Afrika'nın küçük bir ülkesi olan Eritre, futbolcuların firar etme endişesi nedeniyle Dünya Kupası elemelerine katılmayacağını FIFA'ya iletti. Eritre, 2019 Afrika Kupası'nda oynanan bir deplasman maçında futbolcuları firar ettiğinden bu yana maçlara çıkmıyor.

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Eritre'de devlet, futbol takımının Dünya Kupası elemelerine gitmesine izin vermiyor. Eritre, 2019 Afrika Kupası'nda oynanan bir deplasman maçındayken futbolcuların firar etmesi sonrası o tarihten bu yana maçlara çıkmıyor.

KADIN FUTBOLCULAR DA FİRAR ETTİ

2019'da Doğu ve Orta Afrika Kupası maçlarında 7 futbolcu Uganda'ya kaçtı. Aynı sene genç milli takımdan 4 futbolcu Zanzibar'a firar ederken, 2021'de seyahat etmesine izin verilen kadın milli takımında ise 5 futbolcu Uganda maçı öncesi kayıplara karıştı.

ÜLKELER KAÇMAK İÇİN CAZİP GELDİ

Eleme kuralarına dahil edilen Eritre'nin rakipleri Fas, Zambiya, Kongo, Tanzanya ve Nijer olmuştu. Devlet yetkilileri, bu ülkelerin oldukça cazip seçenekler barındırması gerekçesiyle milli takıma maç oynatmama kararını devam ettirdi.

Afrika, Eritre, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı - Son Dakika
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