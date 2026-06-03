Agc Başkanı Taş: Türk-Alman Gazeteciler Arasında Dostluk ve Mesleki Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika
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Agc Başkanı Taş: Türk-Alman Gazeteciler Arasında Dostluk ve Mesleki Dayanışma Güçleniyor

03.06.2026 15:41  Güncelleme: 16:24
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü arasındaki 22 yıllık kardeşlik ilişkisi kapsamında Almanya’yı ziyaret eden Türk gazeteciler, basın örgütleri ve yerel yöneticilerle bir araya geldi; mesleki deneyimlerini paylaştı. AGC Başkanı İdris Taş, "Dostluk ve kardeşlik bağlarımız daha da güçlenerek sürecek" dedi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü arasındaki 22 yıllık kardeşlik ilişkisi kapsamında Almanya'yı ziyaret eden Türk gazeteciler, basın örgütleri ve yerel yöneticilerle bir araya geldi; mesleki deneyimlerini paylaştı. AGC Başkanı İdris Taş, "Dostluk ve kardeşlik bağlarımız daha da güçlenerek sürecek" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü arasındaki kardeşlik ilişkisinin 22'nci yılı etkinlikleri kapsamında AGC Başkanı İdris Taş başkanlığındaki heyet, Almanya'nın Nürnberg kentini ziyaret etti.

Antalya'da görev yapan haber ajansı temsilcileri ve gazete yöneticilerinden oluşan heyet, Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer tarafından karşılandı. Dört gün süren program kapsamında gazeteciler, Nürnberg'de çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Heyet ilk olarak Nazi dönemine ilişkin belge, fotoğraf ve görüntülerin sergilendiği Nazi Partisi Miting Alanları Dokümantasyon Merkezi'ni gezdi. Gazeteciler daha sonra Orta Frankonya Emniyet Müdürü Gernot Rochholz ile bir araya gelerek Almanya'da gazetecilerin çalışma koşulları ve mesleki hakları hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Nürnberg Nachrichten gazetesi ve Nürnberg Radyo Evi'ni ziyaret eden heyet, Alman medyasının çalışma yapısını yerinde inceleme fırsatı buldu. Gazeteciler ayrıca Almanya'nın önde gelen girişimcilerinden Ingrid Hofmann ile görüşerek istihdam, iş dünyası ve uluslararası iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Heyet, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König adına SPD Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Anıl Altun'u da ziyaret etti. Görüşmede Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de yer aldı. Gazeteciler daha sonra belediye tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ziyaretin son gününde ise heyet, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile bir araya geldi ve bakanlık tarafından verilen resepsiyonda ağırlandı.

"DOSTLUK VE MESLEKİ DAYANIŞMA GÜÇLENİYOR"

AGC Başkanı İdris Taş, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Nürnberg Basın Kulübü arasındaki kardeşlik ilişkisinin yaklaşık 22 yıldır sürdüğünü belirterek, bu süreçte yüzlerce Türk ve Alman gazetecinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi. İş birliğinin gazetecilerin birbirlerinin ülkelerini, kültürlerini ve çalışma koşullarını daha yakından tanımalarına katkı sağladığını ifade eden Taş, "Deneyim paylaşımı ve mesleki dayanışma açısından son derece değerli bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Kardeşlik ilişkisinin kurulmasında emeği geçen önceki dönem yöneticilerine teşekkür eden Taş, iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı. Bu tür programların büyük emek gerektirdiğini belirten Taş, "Biz bu ilişkilerden memnunuz, Alman meslektaşlarımız da memnun. Dostluk ve kardeşlik bağlarımız daha da güçlenerek sürecek" diye konuştu.

Taş, kardeşlik ilişkisinin 20'nci yılı dolayısıyla hazırlanan ve basında yer alan haberlerden oluşan kitabı Nürnberg Basın Kulübü'ne ve Başkan Dr. Siegfried Zelnhefer'e hediye ettiğini belirterek, "Sevgi paylaştıkça çoğalır. Bu dostluğun temelinde sevgi ve karşılıklı saygı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"NÜRNBERG İLE ANTALYA ARASINDA BİR KÖPRÜ KURDUK"

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer ise AGC ile yürütülen ortaklığın 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, bunun Nürnberg ile Antalya arasındaki en önemli iş birliklerinden biri olduğunu söyledi. Ortaklığın temellerinin 22 yıl önce atıldığını ifade eden Zelnhefer, sürece AGC'nin eski Başkanı Mehmet Yeni, Nürnberger Nachrichten'in dönemin Genel Yayın Yönetmeni Joachim Hauck ve Dr. İsmail Baloğlu'nun önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Mayıs 2004'te imzalanan kardeşlik anlaşmasının yalnızca bir belge olarak kalmadığını vurgulayan Zelnhefer, yıllar boyunca çok sayıda gazeteci ve yöneticinin bu iş birliğinin sürdürülmesi için emek verdiğini söyledi.

Ortaklığın gazetecilik mesleğine ortak bakış, özgürlükçü demokrasi anlayışı ve fikir alışverişi ilkeleri üzerine kurulduğunu belirten Zelnhefer, her yıl karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirme kararının bugüne kadar başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Karşılıklı ziyaretlerin iki tarafın da birbirini daha iyi tanımasına katkı sağladığını dile getiren Zelnhefer, "Bu ortaklık Nürnberg ile Antalya arasında bir köprü kurma girişimiydi ve hala öyle. Bana göre bu girişimde şimdiye kadar son derece başarılı olduk" dedi.

Nürnberg Basın Kulübü'nün davetlisi olarak AGC Başkanı İdris Taş başkanlığında Almanya'ya gelen heyet, Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Ayşe Yıldız, Lider Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Argıllı, Körfez gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün, Akdeniz Manşet gazetesi muhabiri Yıldız Çiçek, Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Çınar, TRT muhabiri Habip Erdinç Kızılgedik ve Antalya Ticaret Borsası Basın Danışmanı Vahide Emel Yanık'tan oluştu. Ziyaretlerde ANKA Haber Ajansı Almanya Temsilcisi İlhan Baba da yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Agc Başkanı Taş: Türk-Alman Gazeteciler Arasında Dostluk ve Mesleki Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika

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