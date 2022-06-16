Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti

16.06.2022 12:16

Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki bir lastik dükkanının sahibinin oğlu, aile içinde çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayarak evlerini yaktı. Birinci katı lastik dükkanı olan bina şiddetli bir şekilde alev alırken aynı aileden 8 kişi feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Tayvan'da son yıllarda yaşanan en büyük cinayet olayı ülkenin Hsinchu şehrinde meydana geldi. Aile içinde sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma sonrası soy isminin Chen Yen-Hsiang olduğu öğrenilen bir erkek, yaşadıkları 2 katlı evi içindekilerle beraber ateşe verdi.

8 KİŞİ CAN VERDİ

Yangının saatler sonra söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, ev sahibinin eşi, kızı, 2 gelini ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin cesedini buldu. Çocukların 1, 4, 7 ve 10 yaşlarında olduğu ifade edildi.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Katil zanlısı Chen'ın babası, oğlunu benzin dökerken gördüğünü ve ailesini kurtarmak için 2'inci kata çıktığını söyledi. Baba alevler nedeniyle evden kimseyi kurtaramadığını belirtirken, kendisinin son anda alevlerden kaçtığını açıkladı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından sabıka kaydı olduğunu öğrenilen zanlı Chen'in polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Tayvan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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