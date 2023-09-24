Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan 5 Ekim\'de İspanya\'da görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonlarının artması üzerine 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlatmıştı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Ağır yara alan Ermeni güçler, İlham Aliyev'in sunduğu, "Tüm silahlarınızı bırakın" şartını kabul etmişti.

ALİYEV-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ 5 EKİM'DE İSPANYA'DA

Yasa dışı Ermeni güçler silahlarını bırakmaya başlarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu. AFP Haber Ajansı, Aliyev ve Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya geleceğini açıkladı.

GÖRÜŞME DAHA ÖNCEDEN AYARLANDI

Ermenistan Güvenlik Konseyi, iki lider arasındaki zirvenin önceden ayarlandığını belirtti. Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Başkanı Charles Michel de katılacak.

ASKERİ ATEŞELER ŞUŞA'DA ERMENİLERİN TERK ETTİĞİ ÜSSÜ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Azerbaycan'da akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Şuşa kentinde Ermeni birliklerin terk ettiği üssü ziyaret etti. Burada ele geçirilen askeri ekipmanlar ve mühimmat ataşelere gösterildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği yerel terörle mücadele önlemlerinin ardından ilk ziyaretlerini Şuşa şehrine gerçekleştirdi. Askeri ataşeler, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Şuşa bölgesindeki terk edilmiş üssünde incelemelerde bulundu. Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, terörle mücadele önlemlerinin ardından el konulan askeri teçhizat, askeri ekipman ve mühimmat hakkında heyete bilgi verdi" denildi.

SİLAHLARINI BIRAKIYORLAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıklamıştı. Rus Haber Ajansı ise, Karabağ'da Ermeni güçlerin silahlarını teslim etmeye başladığını duyurmuştu.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Yasa dışı Ermeni güçlerin silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması gelmişti. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmıştı.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtmişti. Açıklamada şu detaylara yer verilmişti: " Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."

ATEŞKESİN ARDINDAN YEVLAH'TA GÖRÜŞME

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında entegrasyon sürecinin ele alındığı görüşme gerçekleştirilmişti. Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılmıştı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer almıştı.