Alman Teknik Direktör Christoph Daum Hayatını Kaybetti

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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Daum, akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Daum, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

İki kulüpten yapılan açıklamada, “Eski teknik direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Kariyerine FC Köln'de başladı, Stuttgart’ı Bundesliga şampiyonu yaptı

Christoph Daum, futbolculuk kariyerinde Duisburg ve FC Köln’de orta saha oyuncu olarak forma giydi.

1986 yılında FC Köln’de teknik direktörlük kariyerine başlayan Daum, 1991-92 sezonunda Stuttgart’ı Almanya'da Bundesliga’da zirveye taşıdı. Bu, Daum'un antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğuydu.

Daum, 1993-94 sezonunun ortasında Beşiktaş’ın teknik direktörü oldu. İlk sezonunda Türkiye Kupası, sonraki sezonda ise lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

1996 yılında Beşiktaş’tan ayrılan Daum, Mart 2001’de yeniden Siyah Beyazlılıların başına geçti ancak bu kez başarısız olunca 3 ay sonra ayrıldı.

Daum 2003 yılında Türkiye'ye geri döndü ve bu kez Fenerbahçe’nin teknik direktörü oldu. İKi sezon üst üst Sarı Lacivertlileri şampiyon yapan Daum, üçüncü sezonunda ise lider girdiği son haftada şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.

Sezon sonu ülkesine dönen Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Sarı Lacivertliler tıpkı 2005-2006 sezonunda olduğu gibi son haftasına lider girdiği ligde şampiyonluğu bu kez Bursaspor'a kaptırdı.

Daum, Türkiye’de son olarak 2013-14 sezonunda Bursapor’da görev yaptı. Alman teknik direktör Yeşil Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşme imzalasa da kötü gidişat nedeniyle ilk yıl dolmadan Bursaspor'dan ayrıldı.

Daum, teknik direktörlük kariyerinde son olarak 2016-27 sezonunda Romanya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.