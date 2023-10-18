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Almanya Başbakanı Gazze'deki Hastane Saldırısının Soruşturulması Gerektiğini Belirtti - Son Dakika

Almanya Başbakanı Gazze'deki Hastane Saldırısının Soruşturulması Gerektiğini Belirtti

Son Güncelleme: 18.10.2023 09:43

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. Scholz, Mısır'da bulunduğu sırada yaptığı paylaşımda, olayın soruşturulması şart olduğunu vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da hastane saldırısının kabul edilemez olduğunu ve sivillerin korunması gerektiğini belirtti. İsrail-Filistin çatışmasında ise Gazze'den İsrail'e yapılan saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'da bulunan Alman Başbakan Scholz, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayın kapsamlı şekilde soruşturulması şarttır." ifadesini kullandı.

Şansölye Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin kendisini dehşete düşürdüğünü de vurgulayarak "Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya Başbakanı Gazze'deki Hastane Saldırısının Soruşturulması Gerektiğini Belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Gazze'deki Hastane Saldırısının Soruşturulması Gerektiğini Belirtti - Son Dakika
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