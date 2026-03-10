Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail\'in yanında duruyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı bir etkinlikte Filistin'e destek pankartı açılması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Salonda açılan pankartta "Soykırıma hayır. Devletin çıkarı bahanesi kabul edilemez. Yaşasın Filistin" ifadeleri yer aldı.
Pankartı fark eden Merz, konuşmasını keserek tepki gösterdi. Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği yineleyen Merz, "İsrail'in yanında duruyoruz. Yukarıda tuttuğunuz pankartı görüyorum. Bunu burada bu şekilde ifade ettiğiniz için teşekkür ederim. Almanya'da antisemitizmin ortaya çıktığı her yerde onunla mücadele etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Merz ayrıca Almanya'nın Yahudi vatandaşlarının özgür ve güvenli bir şekilde yaşayabildiği bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı.
Başbakan Merz, açıklamasında İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunarak, "Eğer yukarıda pankartını tuttuğunuz kişiler silahlarını bırakırsa bu savaş 24 saat içinde sona erer. Sorunun kaynağı İsrail devleti değil" ifadelerini kullandı.
