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Almanya Başbakanı: Gazze'de ateşkes talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum - Son Dakika

Almanya Başbakanı: Gazze'de ateşkes talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum

13.11.2023 07:28  - Güncelleme: 07:33

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Scholz, Arap ve İslam dünyasının ateşkes çağrılarına değinerek, ''Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arap ve İslam dünyasının Gazze'de ateşkes ya da uzun bir ara talebini doğru bulmadığını söyledi.

"ATEŞKES YA DA UZUN BİR ARA TALEBİ DOĞRU BULMUYORUM"

Scholz, Heilbronner Stimme gazetesinin düzenlediği etkinlikte, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Scholz, Arap ve İslam dünyasının ateşkes çağrılarına değinerek, "(Gazze'de) Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

"BUNU MÜMKÜN KILAN BİR PERSPEKTİF OLMALI"

İki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inandığını belirten Almanya Başbakanı, ancak bunu mümkün kılan bir perspektifin olması gerektiğinin altını çizdi.

"İSRAİL İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAYAN BİR FİLİSTİN DEVLETİ OLASILIĞINI İSTEMELİSİNİZ"

Scholz, "Kalıcı bir barış ortamı istiyorsanız, İsrail için tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasılığını istemelisiniz." diye konuştu.

17 EKİM'DE TEL AVİV'E DESTEK ZİYARETİ YAPMIŞTI

Olaf Scholz 17 Ekim'de İsrail'e destek vermek amacıyla Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını göstermişti. Scholz İsrail'in güvenliğinin kendi devlet meselesi olduğunu defalarca vurgulamıştı.

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Son Dakika Dünya Almanya Başbakanı: Gazze'de ateşkes talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı: Gazze'de ateşkes talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum - Son Dakika
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