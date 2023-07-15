Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olumlu açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Zirvesi'nde görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan dikkat çeken AB çıkışı geldi. Scholz, "AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli konu başlıklarından birisi de Türkiye'nin AB üyelik süreci oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Batılı liderlerden karşılıklı olumlu açıklamalar gelirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dikkat çeken sözler sarf etti.

"İLİŞKİLERİN DAHA DA GELİŞEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Olaf Scholz, Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değindi. Scholz, "AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum" dedi.

"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNİN UZAYACAĞINA DAİR İŞARET YOK"

Scholz, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar verdi. Almanya Başbakanı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç'in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: OLUMLU BİR KANAAT HAKİM

NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili şu şekilde konuşmuştu: "Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum."

"ARTIK OLUMLU ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrasında, "NATO zirvesinin ardından, Avrupa Birliği'yle yeni bir sayfa açılacak mı ve yine vizelerde değişiklik olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira bunun Vilnius'ta görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk. Başta Charles Michel (Avrupa Birliği Konseyi Başkanı) olmak üzere Ursula von der Leyen (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri yaptık. Kendilerinden bu konuda 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz' dedik."