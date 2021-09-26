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Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor

26.09.2021 10:05

Almanya'da halk, 20. dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti. 16 yıldır ülkeyi yöneten Angela Merkel dönemi biterken veliahtı olan ve Almanya'da Türklere yakınlığı sebebiyle aşırı sağcıların "Türk Armin" dediği Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, anketlerin favorisi olarak öne çıkıyor.

Almanya'da halk, 20. dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti. Seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e (TSİ 19.00) kadar devam edecek.

100'DEN FAZLA TÜRKİYE KÖKENLİ ADAY VAR

Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. 709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor. Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor.

2,8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31,2 milyonu kadın, 29,2 milyonu erkeklerden oluşuyor. Seçmenlerin yüzde 21,3'ü 70 yaşın üzerinde olurken, 30 yaşın altındaki seçmenlerin oranı yüzde 14,4.

Bu yıl seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının artacağı ve halkın en az yüzde 40'nın mektupla oy kullanma uygulamasından yararlanacağı tahmin ediliyor.

16 YILLIK MERKEL DEVRİ SONA ERİYOR

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor. Anketlere göre seçimlerdeki yarışın CDU/CSU ile SPD arasında geçmesi bekleniyor.

2017'de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oy alarak mecliste temsil edilmişti.

ARMİN İÇİN OY İSTEDİ

Merkel, 20. federal hükümet seçimi için Aachen kentinden düzenlenen mitingde Hıristiyan Birlik Partilerinin Başbakan adayı Armin Laschet için oy istemişti.

Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı Türk Armin ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor

Angela Merkel, Hristiyan, Almanya, Sandık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı 'Türk Armin' ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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