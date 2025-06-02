Almanya'da İsrail Politikası Üzerinde Anlaşmazlık

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da İsrail'e yönelik politika, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı. CSU Eyalet Grup Başkanı Alexander Hoffmann, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün, İsrail'e silah sevkiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair açıklamasına sert bir dille karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, İsrail'e silah sevkiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair açıklaması, Almanya'da yeni kurulan Hıristiyan Birlik (CDU-CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinde çatlağa yol açtı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Eyalet Grup Başkanı Alexander Hoffmann, yaptığı basın açıklamasında, "Dostları eleştirebilirsiniz ama onları cezalandıramazsınız. Bu, Almanya'nın İsrail'e yönelik devlet aklının sonu olur ve CSU buna asla onay vermez" diyerek, partiler arası fikir ayrılığını gözler önüne serdi.

CDU'lu Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatını, Gazze'deki askeri operasyonların uluslararası insancıl hukukla ne ölçüde uyumlu olduğuna göre yeniden değerlendireceklerini duyurdu. Wadephul, bu değerlendirmeler neticesinde bazı sevkiyatların durdurulabileceği sinyalini verdi.

Başbakan Merz'den İsrail'e açık eleştiri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını açıkça eleştirerek, "Sivil halkın giderek daha fazla zarar gördüğü bir durumda, bu durum artık yalnızca Hamas'a karşı yürütülen bir terörle mücadele olarak açıklanamaz. İnsancıl hukuk gerçekten ihlal ediliyorsa, Alman başbakanı da buna sessiz kalamaz" demişti.

Ancak Merz'in bu çıkışı parti içinde rahatsızlık yarattı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Merz'in açıklamalarına katılmadığını belirterek, İsrail yönetimine olan güvenini vurguladı. Dobrindt, "İsrail'deki liderliğin sivillerin acılarını hafifletmek için ciddi çaba gösterdiğine inanıyorum" dedi ve yakında yeniden İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik sert eleştirilerin iki ülke arasındaki savunma işbirliğini riske atabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Arrow 3 füze savunma sistemi gibi ortak projelere dikkat çeken Pistorius, politik söylemlerin uzun vadeli stratejik ortaklıkları etkileyebileceğini belirtti.