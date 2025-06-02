Almanya'da İsrail Politikası Üzerinde Anlaşmazlık - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'da İsrail Politikası Üzerinde Anlaşmazlık

02.06.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CDU/CSU içinde İsrail'e silah sevkiyatı konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da İsrail'e yönelik politika, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı. CSU Eyalet Grup Başkanı Alexander Hoffmann, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün, İsrail'e silah sevkiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair açıklamasına sert bir dille karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, İsrail'e silah sevkiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair açıklaması, Almanya'da yeni kurulan Hıristiyan Birlik (CDU-CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinde çatlağa yol açtı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Eyalet Grup Başkanı Alexander Hoffmann, yaptığı basın açıklamasında, "Dostları eleştirebilirsiniz ama onları cezalandıramazsınız. Bu, Almanya'nın İsrail'e yönelik devlet aklının sonu olur ve CSU buna asla onay vermez" diyerek, partiler arası fikir ayrılığını gözler önüne serdi.

CDU'lu Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatını, Gazze'deki askeri operasyonların uluslararası insancıl hukukla ne ölçüde uyumlu olduğuna göre yeniden değerlendireceklerini duyurdu. Wadephul, bu değerlendirmeler neticesinde bazı sevkiyatların durdurulabileceği sinyalini verdi.

Başbakan Merz'den İsrail'e açık eleştiri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını açıkça eleştirerek, "Sivil halkın giderek daha fazla zarar gördüğü bir durumda, bu durum artık yalnızca Hamas'a karşı yürütülen bir terörle mücadele olarak açıklanamaz. İnsancıl hukuk gerçekten ihlal ediliyorsa, Alman başbakanı da buna sessiz kalamaz" demişti.

Ancak Merz'in bu çıkışı parti içinde rahatsızlık yarattı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Merz'in açıklamalarına katılmadığını belirterek, İsrail yönetimine olan güvenini vurguladı. Dobrindt, "İsrail'deki liderliğin sivillerin acılarını hafifletmek için ciddi çaba gösterdiğine inanıyorum" dedi ve yakında yeniden İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik sert eleştirilerin iki ülke arasındaki savunma işbirliğini riske atabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Arrow 3 füze savunma sistemi gibi ortak projelere dikkat çeken Pistorius, politik söylemlerin uzun vadeli stratejik ortaklıkları etkileyebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Almanya, Savunma, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da İsrail Politikası Üzerinde Anlaşmazlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borcu olanlar dikkat Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye, Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak
Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den çekildi Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi
Ukrayna’nın şok saldırısına Rusya’dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular
Trabzonspor’dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
12:12
İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış zirvesi Heyeti değiştiren Ukrayna’dan umut dolu mesaj
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
18:09
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
17:58
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
17:49
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda 10 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı
17:47
Bakan Kurum, Özgür Özel’e Bayhan’ın şarkısıyla yanıt verdi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi
17:41
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı Yeni şarkısı “Affet“ büyük beğeni topladı
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
17:39
Aziz Yıldırım’ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
17:39
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 14:39:51. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İsrail Politikası Üzerinde Anlaşmazlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.