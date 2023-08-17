Almanya'da şiddetli yağışların etkisiyle Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika

Almanya'da şiddetli yağışların etkisiyle Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 11:22

Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nı su bastı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde oluşan sellerde birçok evin bodrumunun yanı sıra havalimanını su bastı, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Almanya'da Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı

UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Frankfurt Havalimanı sözcülüğünden yapılan açıklamada, aprona biriken su nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşlarda gecikme yaşandığı ve bazı uçakların da başka havalimanlarına yönlendirdiği duyuruldu. Havalimanında dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Almanya'da Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı

BİRÇOK EVİN BODRUM KATINI SU BASTI

Ülkenin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde de aşırı yağış ve fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kaydedildi. Polis, yollardaki birçok rögar kapağının kaldırıldığını, birçok evin bodrum katını su bastığını bildirdi. Çok sayıda itfaiyecinin evler, sokaklar ve alt geçitlerdeki suyu tahliye etmek için sabaha kadar çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya'da şiddetli yağışların etkisiyle Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da şiddetli yağışların etkisiyle Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika
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