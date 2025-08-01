Almanya\'dan Ukrayna\'ya Patriot Sistemi

ALMANYA, Ukrayna'ya iki adet daha Patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu.

Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda önümüzdeki günlerde ek Patriot rampalarının Ukrayna'ya teslim edileceği belirtildi. Bakanlık, ilave bileşenlerin ise önümüzdeki iki ila üç ay içinde gönderileceğini bildirdi.