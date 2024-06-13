Almanya Euro 2024'e Yönelik Saldırı Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Almanya Euro 2024'e Yönelik Saldırı Tehdidiyle Karşı Karşıya

Almanya, Euro 2024 futbol maçlarına yönelik potansiyel saldırılara karşı yüksek alarma geçti. IŞİD'in destekleyen medya kuruluşları Avrupa'daki stadyumlara saldırı tehdidinde bulunurken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, turnuvanın güvenlikli geçmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Almanya'nın istihbarat ajansı, İslam ideolojisi adına eylem yaptığını iddia eden örgütlerin bir eylem gerçekleştirmesi riskinin önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ukrayna takımının güvenliği de turnuvanın öncelikleri arasında yer alacak.

13.06.2024 04:26
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Almanya, 14 Haziran'da başlayacak Euro 2024 futbol maçlarına yönelik potansiyel saldırılara karşı yüksek alarma geçti.

Turnuva, Münih, Berlin, Köln, Dortmund, Hamburg, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Düsseldorf ve Leipzig'deki stadyumlarda düzenlenecek.

Final 14 Temmuz'da Berlin'de yapılacak.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, turnuvanın güvenlikli geçmesi için her türlü önlemi aldıklarını, taraftarların gönül rahatlığıyla seyahat edebileceğini söyledi.

BBC İzleme Servisi’nin (BBC Monitoring) makalesine göre IŞİD’i destekleyen medya kuruluşları Avrupa'daki stadyumlara saldırı tehdidinde bulundu, ancak direkt örgütün platformları üzerinden tehdit yöneltilmedi.

IŞİD’in üst düzey isimleri özellikle İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa misilleme olarak saldırı yapılması çağrısında bulunuyor.

Bu da örgütün Batı ülkelerinde yer alan destekçilerinin kalabalıklara yönelik bir saldırı düzenlemesi riskinin doğmasına yol açıyor.

Almanya'nın istihbarat ajansı, İslam ideolojisi adına eylem yaptığını iddia eden örgütlerin bir eylem gerçekleştirmesi riskinin önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre cihatçı IŞİD-H örgütü Almanya’daki en büyük tehditlerin başında geliyor.

IŞiD-H, dünya çapında birçok devletin terör listesindeki IŞİD örgütünün bölgesel birimi İŞİD Horasan'ın kısaltması.

IŞiD-H, 22 Mart'ta Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Salonu’na düzenlenen ve 144 kişinin ölmesine yol açan saldırıyı üstlenmişti.

ABD yetkililerine göre istihbaratları IŞiD-H’nin saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Moskova saldırısına yanıt olarak IŞiD-H’nin "Almanya'daki en büyük İslamcı tehdit" olduğunu söylemişti.

Son yıllarda Alman yetkililer örgüt ile bağlantılı olduğu düşünülen çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Ukrayna takımının güvenliği öncelikli

Diğer yandan son yıllarda örgüte Tacikistan’dan kişilerin katıldığı, düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Tacik’in tutuklanmasından anlaşılabiliyor.

Türkiye’de Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklananlar arasında bir Tacik de vardı.

Türkiye, Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetini kaldırdı.

Tacikistan'da da Moskova saldırısıyla bağlantılı 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Uzmanlara göre yoksulluk, Tacikistan’daki siyasi ve dini baskılar ya da azınlık veya göçmen işçi olarak bulundukları ülkelerde marjinalleşme, istismar ve kötü muamele gibi nedenler Taciklerin örgüte çekilmesine yol açabiliyor.

Mart ayında Alman gazetesi Bild, İsveç, Danimarka, Belçika ve Fransa'daki radikalleşmiş topluluklardan tehdit gelebileceğini ve saldırganların Polonya, Slovakya veya Balkanlar üzerinden ülkeye girebileceği endişelerini dile getirdi.

Yetkililer, EURO 2024’e yönelik kolayca temin edilebilmeleri nedeniyle özellikle İHA (insansız hava aracı) saldırılarına karşı dikkatli.

Ukrayna savaşının da silah elde etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmesinden endişe ediliyor.

Diğer yandan Ukrayna takımının güvenliği de turnuvanın öncelikleri arasında olacak.

Siber saldırılar da diğer tehditler arasında.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Almanya Euro 2024'e Yönelik Saldırı Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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