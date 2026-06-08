Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

Almanya\'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
08.06.2026 14:13
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Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Manuel Neuer geri döndü.

Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını 14 Haziran'da ile oynayacak.

E Grubu'ndaki diğer maçlarında ve ile karşı karşıya gelecek.

Almanya 2014 turnuvasını kazanmasının ardından 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasında elenmişti.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, milli takımdan emekliliğini sonlandırarak Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, 40 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca takımının bir numaralı kalecisi olacağını söyledi.

Bu sezon Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesine yardımcı olan Neuer, 124 kez giydiği milli forma ile son maçına 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya yenildikleri maçta çıkmıştı.

Neuer, bugüne kadar dört Dünya Kupası'nda forma giydi.

Alman kaleci Portekizli forvet Cristiano Ronaldo (41), Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric (40), İskoç kaleci Craig Gordon (43) ve Bosna-Hersekli Edin Dzeko (40) ile birlikte 40 yaş üstünde turnuvaya katılan ender futbolcular arasında girdi.

Nagelsmann, 26 kişilik kadrosuna beş Premier Lig oyuncusu dahil etti; Arsenal'den Kai Havertz, Brighton'dan Pascal Gross ve Liverpool'dan Florian Wirtz'in yanı sıra Newcastle United'dan Malick Thiaw ve Nick Woltemade de kadroda yer aldı.

Bayern'in 18 yaşındaki genç oyuncusu Lennart Karl ve Galatasaray'ın kanat oyuncusu Leroy Sane de takımın kozları olacak.

Nagelsmann, "Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Kadroya seçilen her oyuncu bunu artık her gün göstermeli" dedi.

Almanya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Stuttgart)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvetler: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Münih), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

Kaynak: BBC

Manuel Neuer, Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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