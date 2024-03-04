Almanya'nın Ukrayna'daki Britanya askerleri hakkında bilgi sızdırdığı iddia edildi - Son Dakika
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Dünya

Almanya'nın Ukrayna'daki Britanya askerleri hakkında bilgi sızdırdığı iddia edildi

Almanya\'nın Ukrayna\'daki Britanya askerleri hakkında bilgi sızdırdığı iddia edildi

Almanya'nın, Ukrayna'daki Britanya askerleri ile ilgili detaylar dahil Rusya'ya askeri bilgileri sızdırdığı iddia edildi. Rus medyası geçen hafta, Alman askeri yetkililerin Ukrayna için silahlı yardım ve Kiev'in Kırım'daki bir köprüye olası bir saldırı dahil olmak üzere detayları görüştüğüne dair bir ses kaydını yayınladı. Askeri bilgilerin sızdırılması, Britanya'da endişeleri artırdı ve durumun 'birçok açıdan endişe verici' olduğunu belirtildi.

04.03.2024 13:39  Güncelleme: 13:44
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Almanya'nın, Ukrayna'daki Britanya askerleri ile ilgili detaylar dahil Rusya'ya askeri bilgileri sızdırdığı iddia edildi.

Rus medyası geçen hafta, Alman askeri yetkililerin Ukrayna için silahlı yardım ve Kiev'in Kırım'daki bir köprüye olası bir saldırı dahil olmak üzere detayları görüştüğüne dair bir ses kaydını yayınladı. Ayrıca, Britanya'nın operasyonlarından da bahsedildi.

Askeri bilgilerin sızdırılması, Britanya'da endişeleri artırdı ve durumun "birçok açıdan endişe verici" olduğunu belirttildi.

Milletvekili Tobias Ellwood, askeri bilgilerinin sızdırılmasının biryönünün "temel kavram protokollerinin neden takip edilmediği" olduğunu, diğerinin ise "bu durumun Almanya'da nasıl bir sonuç doğuracağı" olduğunu söyledi.

Kremlin Pazartesi günü, kaydın Batı'nın Ukrayna çatışmasındaki doğrudan rolünü gösterdiğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Alman silahlı kuvvetlerinin, Bundeswehr'in, kendi girişimleriyle mi hareket ettikleri yoksa bu durumun devlet politikasının bir parçası mı olduğu konusunda net olmadığını söyledi.

Birleşik Krallık, Ukrayna, Almanya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın Ukrayna'daki Britanya askerleri hakkında bilgi sızdırdığı iddia edildi - Son Dakika

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