Almanya, Ukrayna için ABD'nin Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor

Alman basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya bazı mühimmat sevkiyatının durdurulmasının ardından Almanya hükümeti devreye girdi.

ALMANYA'DAN UKRAYNA İÇİN PATRİOT GİRİŞİMİ

Almanya yönetimi, ABD'den 2 Patriot hava savunma sistemi alıp Ukrayna'ya teslim etmek üzere bu ülkeye teklif götürdü. Teklif, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayını bekliyor.

"BİRKAÇ SEÇENEKTEN SADECE BİRİ"

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini doğrulayarak, bunun Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendirilen birkaç seçenekten sadece biri olduğunu vurguladı. Kornelius, soru üzerine, "Bu Patriot açığını kapatmanın çeşitli yolları var. Bu konuda gerçekten derinlemesine görüşmeler yapıldığını teyit edebilirim." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA BAKANI WASHİNGTON'A GİDECEK"

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mitko Muller ise Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin nasıl korunacağı ve güçlendirileceği konusunda ABD ve müttefiklerle görüşmeler yapıldığını belirterek, "Savunma Bakanı Boris Pistorius, temmuz ortasında Washington'a gidecek ve bu konuları muhatabıyla görüşecek. Bu konular ziyaret sırasında doğal olarak ele alınacak." dedi.