Ünlü Oyuncu Kenneth Mitchell ALS Hastalığına Yenik Düştü

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Star Trek: Discovery ve Captain Marvel'daki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan dünyaca ünlü oyuncu Kenneth Mitchell, ALS hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

ALS hastalığından dolayı tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiren oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Oyuncunun Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Büyük bir üzüntüyle sevilen bir baba, kardeş, amca, oğul ve birçok kişinin kıymetli dostu Kenneth Alexander Mitchell'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Dört buçuk yıldır Ken, ALS'nin oluşturduğu korkunç meydan okumalarla mücadele ediyor. Her günü bir ödülmüş gibi yaşadı ve bizi hiç yalnız bırakmadı."

Kanada'da doğan Mitchell kendi gibi oyuncu Susan May Pratt ile evliydi iki çocuğu vardı.