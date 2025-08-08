ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da tıbbi bir ambulans uçak, yerleşim bölgesine düşerek altı kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kazanın yaşandığı yerde uçak parçaları her yere saçılmıştı. Olay yerine çok sayıda yardım ekibi ve hayatını kaybedenlerin yakınları akın etti. Çarpmanın etkisiyle çevredeki bazı binalar tamamen yıkıldı. Kenya Kızılayı ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Uçak, Perşembe günü öğleden sonra Nairobi'deki Wilson Havalimanı'ndan havalandı. Ancak Naivasha Gölü'nün kuzeydoğusundaki Morendat Çiftliği yakınlarında düştü.

Polis yetkilileri, enkaz içinde ceset arama çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar dört kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kazaya ilişkin bilgilere göre, uçak bir binaya çarptıktan sonra alev aldı. Kiambu İl Komiseri Henry Wafula, "Pilot da dahil olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti. Uçağın çarptığı evde iki kişi daha yaşamını yitirdi. Ayrıca yerde iki kişi ağır yaralandı." dedi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, kurtarma ekiplerinin hızla müdahale ettiği görülüyor. Bölge sakini Tasha Wanjira, "Uçak havadayken yanmaya başladı." diye anlattı.

Bu kaza, Haziran ayında Hindistan'da Ahmedabad'dan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen Air India uçağı kazası gibi büyük trajedileri hatırlattı. O kazada en az 260 kişi yaşamını yitirmişti.