ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı

Erdoğan, Aliyev ve Azeri gazeteci arasında bomba diyaloglar: Kız ne oluyor sana?

ABD'nin California kentinde müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışan LaRae Perkins adlı kadın, Polistik Over Sendromu sendromu yaşamasının ardından tüyleri barışık kaldı ve özellikle sakallarını kesmeme konusunda yemin etti.

İNSANLAR GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

LaRae Perkins'i ilk defa görenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları ve Perkins'in, erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlayamadıkları öğrenildi.Perkins, kendisine en sık gelen sorununun "Cinsiyet ne?" sorusu olduğunu ifade etti.

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Uzun zamandan bu yana sakallarını kesmeyen ve daha da kesmemeye yemin eden LaRae Perkins'in son hali de ilk kez görenler açısından büyük bir şaşkınlık yarattı.

İşte kadının fotoğrafları: