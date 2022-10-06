ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
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ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı

06.10.2022 20:53

ABD'de yaşayan 40 yaşındaki LaRae Perkins adlı kadın, sakallarını kesmeme kararı aldı. Bir süredir uzun sakallarıyla yaşayan Perkins'in son hali, ilk defa görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

ABD'nin California kentinde müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışan LaRae Perkins adlı kadın, Polistik Over Sendromu sendromu yaşamasının ardından tüyleri barışık kaldı ve özellikle sakallarını kesmeme konusunda yemin etti.

İNSANLAR GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

LaRae Perkins'i ilk defa görenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları ve Perkins'in, erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlayamadıkları öğrenildi.Perkins, kendisine en sık gelen sorununun "Cinsiyet ne?" sorusu olduğunu ifade etti.

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Uzun zamandan bu yana sakallarını kesmeyen ve daha da kesmemeye yemin eden LaRae Perkins'in son hali de ilk kez görenler açısından büyük bir şaşkınlık yarattı.

İşte kadının fotoğrafları:

Sakallı kadın, sakallarını kesmemeye yemin etti! Son hali hayret verici
Sakallı kadın, sakallarını kesmemeye yemin etti! Son hali hayret verici
Sakallı kadın, sakallarını kesmemeye yemin etti! Son hali hayret verici
Sakallı kadın, sakallarını kesmemeye yemin etti! Son hali hayret verici
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
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