Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı - Son Dakika
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Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı

26.09.2022 22:27

42 yaşındaki ABD'li Jason Heathcote, gece yarısı takip ettiği karısını komşusunun yatağında görünce kendini kaybetti. Eşine yumruklarla saldırıp bayıltan ve olaydan sonra haftalarca işine gitmeyen zanlı polis tarafından yakalandı.

ABD'de Jason Heathcote ve eşi Ceri arasında yaşananlar büyük yankı uyandırdı. İddialara göre karısının hareketlendiren şüphelenmesinin ardından takibe başlayan Ceri, kadını hemen taraflarındaki komşu eve girerken yakaladı.

GECE YARISI BASKIN DÜZENLEDİ

Gece yarısı bir kez daha eve giden Jason bu kez içeri girdi ve karısını, komşusunun yatağında yatarken buldu. Karısını gördüğü manzara nedeniyle kendisini kaybeden adam, Ceri adlı kadını art arda yumruklayıp bayılttı.

Karısını, komşusunun yatağında basan adam kendisini kaybetti! Dahası ürkütücü

KAYIPLARA KARIŞTI

Olaydan sonra haftalarca işine gitmeyen Jason, polis tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Jason çıkarıldığı mahkemede ihanetin etkisiyle kendisini kaybettiğini belirterek suçlamaları kabul etti. Mahkeme heyeti, 1 çocuk babasının18 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Karısını, komşusunun yatağında basan adam kendisini kaybetti! Dahası ürkütücü
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Yatak Odası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı - Son Dakika
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