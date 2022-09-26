Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı

ABD'de Jason Heathcote ve eşi Ceri arasında yaşananlar büyük yankı uyandırdı. İddialara göre karısının hareketlendiren şüphelenmesinin ardından takibe başlayan Ceri, kadını hemen taraflarındaki komşu eve girerken yakaladı.

GECE YARISI BASKIN DÜZENLEDİ

Gece yarısı bir kez daha eve giden Jason bu kez içeri girdi ve karısını, komşusunun yatağında yatarken buldu. Karısını gördüğü manzara nedeniyle kendisini kaybeden adam, Ceri adlı kadını art arda yumruklayıp bayılttı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Olaydan sonra haftalarca işine gitmeyen Jason, polis tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Jason çıkarıldığı mahkemede ihanetin etkisiyle kendisini kaybettiğini belirterek suçlamaları kabul etti. Mahkeme heyeti, 1 çocuk babasının18 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.