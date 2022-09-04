ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan Patrice Brown,derste daha çok dekolte elbiseler tercih ediyordu. Fakat bu elbiseler, öğrencilerinden birisinin velisinin dikkatini çekti ve veli, durumu okul yönetimine bildirdi.

SIKI TAKİBE ALDILAR

Okul yönetimi de kendilerine yapılan bu şikayetin ardından Patrice Brown'u sıkı takibe aldı ve iddialara göre kıyafetlerini düzeltmesi için mobing yapmaya başladı. Brown ise kıyafet tercihinden vazgeçmedi.

İŞTEN ATTILAR

Brown ile okul yönetimi arasındaki bu anlaşmazlık bir türlü giderilemeyince ise okul yönetiminden sert bir hamle geldi. Yönetim, öğretmenin işine son verdi.

"MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Başına gelen durum hakkında açıklamada bulunan Patrice Brown, "Mesleğimi yapmayı çok seviyorum. Çocuklara bir şeyler öğretmek hoşuma gidiyor. Başıma gelen tüm bunların nedeni güzel görünme isteğim. Bence önemli olan öğretmenlerin ne giydiği değil, çocuklara ne verdikleridir" ifadelerini kullandı. Brown'a bazı kesimlerden eleştiri, bazı kesimlerden de destek geldi.