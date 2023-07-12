Amerikan'ın en iyi cerrahı hastası tarafından klinikte bekleyen bir hasta tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Amerikan'ın en iyi cerrahı hastası tarafından klinikte bekleyen bir hasta tarafından öldürüldü

12.07.2023 13:31

Tennessee'deki bir cerrah, Salı günü polisin "birkaç saat" boyunca kliniğin içerisinde bekleyen bir hasta tarafından öldürüldü. Dr. Benjamin Mauck, kimliği belirsiz bir silahlı adam tarafından, Memphis'in yaklaşık 30 mil batısında bulunan Collierville'deki Campbell Clinic Orthopedics'teki kalabalık bir muayene odasında öldürüldü. Katil, Mauck'u öldürdükten sadece beş dakika sonra silahını ateşleyerek klinikten dışarıya kaçtı ve olay yerine herhangi bir olay olmadan polis tarafından yakalandı. Mauck'un klinik biyografisine göre, dirsek, el ve bilek cerrahisinde uzmanlaşmıştı ve hastalar arasında 4.9 puan almıştı.

Tennessee'deki bir cerrah, Salı günü polisin "birkaç saat" boyunca kliniğin içerisinde bekleyen bir hasta tarafından öldürüldü.

Amerikan'ın en iyi cerrahı hastası tarafından klinikte bekleyen bir hasta tarafından öldürüldü

Dr. Benjamin Mauck, kimliği belirsiz bir silahlı adam tarafından, Memphis'in yaklaşık 30 mil batısında bulunan Collierville'deki Campbell Clinic Orthopedics'teki kalabalık bir muayene odasında öldürüldü.

Collierville Polis Şefi Dale Lane, silahlı adamın klinikte bulunan "hiçbir" hastayı ve çalışanı esir almadığını basın - söyledi.

Katil, Mauck'u öldürdükten sadece beş dakika sonra silahını ateşleyerek klinikten dışarıya kaçtı ve olay yerine herhangi bir olay olmadan polis tarafından yakalandı.

Lane, adamın — kimliği ve yaşı henüz açıklanmayan — bir ateşli silah taşıdığını ve gözaltına alındığını söyledi.

Amerikan'ın en iyi cerrahı hastası tarafından klinikte bekleyen bir hasta tarafından öldürüldü

Mauck'un klinik biyografisine göre, dirsek, el ve bilek cerrahisinde uzmanlaşmıştı ve hastalar arasında 4.9 puan almıştı.

2006 yılında University of Tennessee-Memphis'teki tıp eğitimini tamamladıktan altı yıl sonra, Ağustos 2012'de Campbell Kliniği kadrosuna katıldı.

Geçen hafta, cerrah, Memphis Dergisi'nin 2023 En İyi Doktorlar Listesi'ne dahil edildi.

"Bugün, Collierville kliniğimizin içinde tek bir atışlık bir olay yaşadık. Üzgün ve yüreği kırık bir şekilde, olayın sonucunun sevilen ve saygı gören hekimlerimizden biri olan Dr. Ben Mauck'ın trajik ölümü olduğunu doğrulamak zorundayız." diyen Campbell Kliniği bir açıklama yaptı.

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