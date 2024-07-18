Amerikan Ordusu Gazze Şeridine yüzer iskele görevini sonlandırdı - Son Dakika
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Amerikan Ordusu Gazze Şeridine yüzer iskele görevini sonlandırdı

Amerikan Ordusu, Gazze Şeridine insani yardım geçişini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yüzer iskele görevini teknik ve güvenlik gerekçeleriyle sonlandırdığını açıkladı. İskele, elverişsiz hava koşulları nedeniyle birkaç kez onarım için kaldırılmıştı. Kıbrıs'tan gelen sevkiyatlar artık İsrail'in Aşdod limanına yönlendirilecek ve tırlarla Gazze'nin kuzeyine geçecek. İskele üzerinden geçen yardımın Gazze'nin ihtiyaçlarının sadece küçük bir bölümünü karşıladığı belirtiliyor. Amerikan Ordusu, iskele görevinin başarıyla tamamlandığını ve maliyetin öngörülenin altında gerçekleştiğini vurguladı.

18.07.2024 17:29
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Amerikan Ordusu Gazze Şeridine insani yardım geçişini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yüzer iskele görevini, teknik ve güvenlik gerekçeleriyle sonlandırdığını açıkladı.

İskele, Mayıs'tan bu yana elverişsiz hava koşulları nedeniyle birkaç kez onarım için kaldırılmıştı.

Açıklamaya göre iskele görevinin sona ermesiyle birlikte Kıbrıs'tan gelen sevkiyatlar İsrail'in Aşdod limanına yönlendirilecek. Buradan da tırlarla İsrail'in kontrolünde Gazze'nin kuzeyine geçecek.

Koramiral Brad Cooper iskelenin yardım dağıtımını hızlandırdığını ve Gazze'ye buradan ulaşan yardımın iki ayı aşkın sürede 9 bin tonu geçtiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları iskele üzerinden geçen yardımın Gazze'deki 2,2 milyon Filistinlinin ihtiyacının çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu savunuyor. Buna göre günlük 500 tırlık, ki bu yaklaşık 10 bin ton yardım ve ticari malzemeye denk geliyor, yardıma ihtiyaç var.

Koramiral Cooper, iskele görevinin, benzersiz bir operasyon olduğunu savundu ve başta öngörülen 230 milyon dolarlık maliyetin altında gerçekleştiğini de vurguladı.

İskele, Mayıs ortasında faaliyete başladığında Amerikalı yetkililer Ağustos ya da Eylüle kadar göreve devam edeceklerini söylemişlerdi.

Ancak Mayıs sonunda fırtınalı havanın ardından göreve katılan dört çıkarma gemisi karaya vurdu. İskelenin bazı kısımlarının da onarım için Aşdod'a götürülmesi gerekti.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iskelenin Haziran ayında üç kez daha onarım için Aşdod'a götürülmesi gerekti.

ABD ayrıca, İsrail'in 8 Haziran'da Gazze'nin merkezindeki bir rehine kurtarma operasyonu için iskeleyi kullandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Ancak bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik endişeleri, BM Dünya Gıda Programı'nın iskelenin yanındaki bekleme alanından yardım toplamayı durdurmasına yol açtı. Bu da binlerce palet malzemenin birikmesine yol açtı. Sonunda, yardımların bozulmasını önlemek amacıyla depolara taşınması için üçüncü taraflarla anlaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta yaptığı açıklamada görevin başarısız olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Biden, "Daha başarılı olacağını umuyordum" ifadelerini kullandı.

Son yapılan değerlendirmeler Gazze'den 495 bin kişinin "felaket seviyede" açlıkla yüzleştiğini ve kıtlığın savaş devam ettiği sürece "yüksek risk" olarak kalmaya devam edeceğini buldu.

BM yetkilileri İsrail ordusunun sınırlamalarının, devam eden çatışmaların ve kaosun yardım geçişine izin vermediğini savunuyor.

İsrail ise bu suçlamaları reddediyor ve BM'yi yardımları dağıtamamakla suçluyor.

İsrail tarafından yardımları çalmakla suçlanan Hamas ise, bu iddialara karşı çıkıyor.

Kaynak: BBC

İsrail, Kıbrıs, Aşdod, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikan Ordusu Gazze Şeridine yüzer iskele görevini sonlandırdı - Son Dakika

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