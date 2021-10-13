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Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış - Son Dakika

Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

13.10.2021 16:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Shannon Bruga isimli kadının yaptıklarını duyanlar hayrete düştü. Bruga, doğum günü için orman evine davet ettiği genç kızları, oğluyla ilişkiye zorladığı gerekçesiyle tutuklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen olay, akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki Shannon Bruga isimli kadın, oğlunun 15. yaş günü için orman evde bir parti düzenledi. Partiye de oğlunun arkadaşlarıyla birlikte, yaşları 14 ila 15 yaş arasında değişen kızları davet etti. Buraya kadar normal olan parti, annenin kirli hesaplarının ardından anormal bir hale büründü.

TELEFONLARINI KAPATMALARINI İSTEDİ

Bruga, davetli kızlardan telefonlarını kapatmalarını istedi. Ardından da kızlarla, oğlunu cinsel ilişkiye girmeye zorlandı. Annenin skandal planı, kızlardan birinin olayı ailesine anlatması sonucunda ortaya çıktı.

Annenin kirli oyunu çökertildi! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

OĞLU İÇİN PARTİLER DÜZENLEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Bruga, polisteki ifadesinde yaptıklarını da bir bir itiraf etti. Buna göre yıl boyunca oğlu için ilişki partileri düzenleyen kadın, koronavirüs kurallarını da hiçe saydı. Kadının düzenlediği partilere ortalama 20 kız katıldı.

39 SUÇTAN YARGILANACAK

Bruga isimli kadın, "çocuk kaçırma", "reşit olmayan kişileri ilişkiye zorlamak" ve "korona tedbirlerini hiçe saymak" suçlamaları başta olmak üzere toplamda 39 suçtan hakim karşısına çıkacak. Kadının, hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.

Annenin kirli oyunu çökertildi! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış - Son Dakika Dünya


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