Arap Ülkeleri ve Türkiye'nin Suriye'ye Destek Bildirisi

TÜRKİYE ve 10 Arap ülkesi dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Suriye'nin güvenliğine, birliğine, istikrarına ve egemenliğine destek verdiklerini ve Suriye'nin iç işlerine yönelik tüm dış müdahaleleri reddettiklerini vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan Krallığı, Irak Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Katar, Kuveyt, Lübnan Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti dışişleri bakanlarının katılımıyla iki gün süren görüşmelerde, Suriye'nin güvenlik, istikrar ve egemenliğini temel alan yeniden inşa sürecine yönelik ortak çabalar ele alındı.

Yayımlanan ortak bildiride, Süveyda ilindeki krizin sona erdirilmesine yönelik varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, uluslararası toplumu Suriye Hükümeti'ni yeniden inşa sürecinde desteklemeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak, İsrail'in Suriye'ye yönelik tüm saldırgan eylemlerine ve iç işlerine müdahalelerine son vermeye çağırdılar.

Bildiride ayrıca Suriye'nin güvenliği, birliği ve istikrarının desteklendiği ülkenin iç işlerine her türlü yabancı müdahalenin ise reddedildiği vurgulanırken İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı.