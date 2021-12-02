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Aşı karşıtı lider Covid'e yakalanıp bir hafta hastanede yatınca fikir değiştirdi: Herkes aşı yaptırsın! - Son Dakika
BBC

Aşı karşıtı lider Covid'e yakalanıp bir hafta hastanede yatınca fikir değiştirdi: Herkes aşı yaptırsın!

02.12.2021 17:43
Aşı karşıtı lider Covid'e yakalanıp bir hafta hastanede yatınca fikir değiştirdi: Herkes aşı yaptırsın!

İtalya'da aşı karşıtı hareketlerin liderlerinden biri olan Lorenzo Damiano, Covid 19 nedeniyle ağır şekilde hastalanarak hastaneye kaldırılmasının ardından fikir değiştirdiğini açıkladı ve takipçilerine aşı olmaları çağrısı yaptı.

İtalya'da aşı karşıtı hareketlerin liderlerinden biri olan Lorenzo Damiano, Covid-19 nedeniyle ağır şekilde hastalanarak hastaneye kaldırılmasının ardından fikir değiştirdiğini açıkladı ve takipçilerine aşı olmaları çağrısı yaptı.

"2. Nürnberg" isimli aşı karşıtı bir hareketin önde gelen isimlerinden olan Damiano, geçen Ekim ayında bu hareketin temsilcisi olarak kuzeydeki Conegliano kasabasında belediye başkanlığına aday olmuştu. İsmini, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg duruşmalarından alan "2. Nürnberg" hareketi, pandemi tedbirlerini "sağlık diktatörlüğü" ve "devlet suçu" olarak tanımlıyordu. Hareket, aşı üreticileri, bilim insanları ve ana akım medya temsilcileri de dahil bir grubun Nürnberg benzeri duruşmalarda yargılanması gerektiğini savunuyordu.

Geçmişte neo-faşist Forza Nuova partisiyle de bağlantılı olan Damiano, geçen Ekim ayında yapılan yerel seçimler öncesi kampanya sürecinde aşı ve Covid sertifikası karşıtı etkinlikler düzenlemişti. Damiano, sosyal medyadan da aşı karşıtı mesajlar veriyordu.

Damiano, Kasım başında koyu Katoliklerin hac ziyareti için gittiği Medjugorje'den dönüşünde Covid 19'a yakalandı. Bir hafta kadar hastanede kalan ve ağır semptomlar geliştirdiği için oksijen desteğine ihtiyaç duyan Damiano, bu tecrübe sonrası bilim ve aşı konusunda fikir değiştirdiğini açıkladı.

56 yaşındaki eski aşı karşıtı lider, hastane tecrübesi sonrası ilk fırsatta Covid aşısı yaptıracağını söyledi.

Lorenzo Damiano medyaya yaptığı açıklamalarda hastane personeline teşekkür ederek "Dünya görüşüm değişti. Tüm dünyaya, bilimi takip etmenin ne kadar önemli olduğunu, bizi bunun kurtaracağını duyurmak için çalışacağım. Bazen olayları olduğu gibi görebilmek için dar bir kapıdan geçmek gerekir. Yaşamam gerekenleri yaşadım, şimdi aşı yaptıracağım. Herkes aşı yaptırsın" dedi.

İtalyan basını bu haberi, "En radikal aşı karşıtı liderlerden birinin fikrini değiştirmesi için hastanede bir hafta alt-yoğun bakım tedavisi yetti", " Aşı karşıtı lider pişman oldu" gibi ifadelerle duyurdu.

Ancak bu sözleri üzerine sosyal medyadaki takipçilerinin bazılarından Damiano'ya "hain" ve "sahte peygamber" gibi ithamlar geldi.

Roma'da açık havada maske şartı

İtalya'da salgın verilerinin artışa geçmesi ve yaklaşan Noel ile yılbaşı tatilleri nedeniyle yeni tedbirler de devreye giriyor. Başkent Roma'nın da dahil olduğu bazı kentlerde, popüler meydanlar ve alışveriş caddeleri gibi kalabalık alanlarda, açık havada da maske takma zorunluluğu geri dönüyor.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin aldığı kararla, kentte açık havada maske zorunluluğu 4-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak. Sicilya adası ile Torino kentinde de benzer maske kararları alındı. İtalya genelinde kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da devam ediyor.

6 Aralık'tan itibaren de ülke çapında "süper yeşil pasaport" uygulamasına geçilecek. "Güçlendirilmiş Covid sertifikası" olarak da anılan bu belgeler yalnızca aşı yaptıranlara veya Covid 19 geçirip bağışıklık geliştirenlere verilecek. Test yaptırmak bu belgeyi almak için yeterli olmayacak.

15 Ocak'a kadar, restoranların kapalı kısımları, sinema, müze, spor salonu, toplu taşıma gibi birçok mekan ve etkinliğe giriş için bu belge şart olacak. Salgın verilerinin yüksek olduğu bölgelerde süper yeşil pasaport uygulaması daha uzun süre uygulanabilecek.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87,5'i bugüne kadar en az bir doz aşı yaptırdı. Ülkede "takviye doz" denilen 3. doz aşılar için bekleme süresi de son aşıdan itibaren 6 aydan 5 aya indirildi.

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) dün aldığı kararla, 5-11 yaş arası çocuklara da aşı yapılmasına onay verdi.

Ülkede son bir günde 15 binin üzerinde yeni vaka ve 103 can kaybı kayıtlara geçti. Bu sayılar bir hafta öncesine göre yüzde 20 civarı bir artışa işaret ediyor.

Aşı karşıtı lider Covid'e yakalanıp bir hafta hastanede yatınca fikir değiştirdi: Herkes aşı yaptırsın!

Koronavirüs, İtalya, Roma, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı karşıtı lider Covid'e yakalanıp bir hafta hastanede yatınca fikir değiştirdi: Herkes aşı yaptırsın! - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Aşı karşıtı lider Covid'e yakalanıp bir hafta hastanede yatınca fikir değiştirdi: Herkes aşı yaptırsın! - Son Dakika
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