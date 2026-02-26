Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Haberin Videosunu İzleyin
Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
26.02.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Haber Videosu

Meksika'da bir askerin gazeteciye "Geliyorlar, saldırı olacak" diyerek bölgeden ayrılmasını istemesinin ardından panik ve karışıklık yaşandı. Olay, El Mencho'nun öldürülmesi sonrası artan kartel şiddetiyle birlikte ülkedeki güvenlik krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Meksika'da sahada görev yapan bir gazeteci, bir askerin "ya vienen" (geliyorlar) diyerek yaklaşan bir saldırı konusunda uyarıda bulunması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Askerin "habrá un atentado" (bir saldırı olacak) sözleri kameralara yansırken, kısa süre sonra çevrede panik ve hareketlilik yaşandı.

Görüntülerde, askerin gazeteciye açık şekilde bölgeyi terk etmesini söylediği, güvenlik gerekçesiyle daha fazla detay paylaşmadığı görüldü. Uyarının ardından çevrede bulunan siviller hızla uzaklaşmaya çalıştı, güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. Tanıklar, uyarıdan sonra siren seslerinin yükseldiğini ve bazı noktalarda kısa süreli arbede yaşandığını aktardı.

BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Olay, ülkede zaten yüksek seyreden güvenlik geriliminin ortasında yaşandı. Meksika basını ve uluslararası ajanslar, son dönemde kartel şiddetinin yeniden tırmandığına dikkat çekiyor. Özellikle organize suç örgütlerinin güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği bölgelerde gazeteciler ciddi risk altında görev yapıyor.

EL MENCHO SONRASI ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Gerilim, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes'in, bilinen adıyla "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından daha da arttı. El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesi sonrası bazı eyaletlerde kartel bağlantılı grupların yol kapatma, araç yakma ve silahlı gösteriler düzenlediği bildirildi. Ülkenin batısında ve merkezinde güvenlik alarmı yükseltilirken, birçok bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

ÇOK SAYIDA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Uluslararası basın kuruluşları, Meksika'nın gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguluyor. Kartel operasyonları, askeri müdahaleler ve karşı saldırı ihtimali nedeniyle sahada çalışan medya mensupları sık sık ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Son olayda askerin açık uyarısı, güvenlik birimlerinin olası bir saldırıdan haberdar olduğuna işaret ederken, bu tür bilgilerin kamuoyuna ne ölçüde yansıdığı da tartışma konusu oldu.

İnsan Hakları, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı ''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşen F-16’yla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu 15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

07:50
Halk diken üstünde Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
07:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Barış Alper’e söyledikleri bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
06:56
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
06:41
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
06:19
ABD’den Ankara’yı kızdıracak adım Bu fotoğraf Türkiye’nin yanı başında çekildi
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:19
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 09:02:44. #7.11#
SON DAKİKA: Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.