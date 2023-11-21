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Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt - Son Dakika

Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt

Gazze'ye yönelik saldırılar 46. günde devam ederken, Hamas lideri İsmail Heniyye bu sabah yaptığı açıklamayla İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakın olduklarını söyledi. Hamas'ın "Detaylar ilerleyen saatlerde açıklanacak" çıkışına rağmen saatler içinde somut bir açıklama yapılmazken, İsrail medyası anlaşmada pürüzler olduğunu iddia etti. Hamas'ın ateşkes süresince İsrail savaş uçaklarının kullanılmasının yasaklanmasını istediği, Tel Aviv'in buna sıcak yaklaşmadığı belirtildi.

21.11.2023 - 13:57,  Güncelleme: 14:01
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirdi. Çoluk çocuk demeden 13 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu saldırılarına devam ederken, Hamas lideri İsmail Heniyye bu sabah dikkat çeken bir ateşkes açıklamasında bulundu. Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakın olduklarını söylerken saatler içinde açıklanması beklenen anlaşmada pürüzler olduğu iddia edildi.

HAMAS: İSRAİL İLE ATEŞKESE ULAŞMAYA YAKINIZ

Hamas lideri İsmail Heniyye bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt
Hamas lideri İsmail Heniyye.

"DETAYLARI İLERLEYEN SAATLERDE AÇIKLANACAK"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." dedi. Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti.

Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt

İSRAİL MEDYASI: ATEŞKES ANLAŞMASINDA PÜRÜZLER VAR

Hamas'tan gelen art arda yorumlara rağmen herhangi somut bir açıklamanın gelmemesi dikkat çekerken, İsrail medyası anlaşmada pürüz olduğunu iddia etti. Her iki tarafın anlaşamadığı konuların başında İsrail uçaklarının kullanımının yer aldığı ifade edildi. Hamas'ın, ateşkes süresince uçakların gözetleme amaçlı da kullanılmasının yasaklanmasını istediği, İsrail tarafının ise buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt

GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt

CAN KAYBI 13 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

Tel Aviv, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ateşkeste pürüz patlak verdi! Hamas'ın savaş uçaklarıyla ilgili talebine İsrail'den olumsuz yanıt - Son Dakika
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