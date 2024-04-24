Afrika\'dan taşınan çöl tozu Yunanistan\'da gökyüzünü turuncuya çevirdi

Dünya

Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı. Çöl tozu nedeniyle gökyüzü turuncu renge döndü.

HALKA UYARI YAPILDI

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu. Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

ÇAMURLU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.