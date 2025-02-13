Avrupa'dan Ukrayna Barışı İçin Acil Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Avrupa'dan Ukrayna Barışı İçin Acil Müzakere Çağrısı

Trump'ın Putin ile görüşme isteği sonrası Avrupa ülkeleri, Ukrayna'da kalıcı barış için ortaklık vurguladı.

13.02.2025 11:54
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın  "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için görüşmelere başlamaya hazır olduklarını" söylemesinin ardından Avrupa ülkeleri, "Avrupa'nın görüşmelerde rolü olmadan Ukrayna'da kalıcı barış sağlanamayacak" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Putin ile görüştüğünü ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlamaya hazır olduklarını" açıklamasının ardından, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Polonya, İtalya ve Ukrayna ve Avrupa Komisyonu, Paris'te Dışişleri Bakanları toplantısı düzenledi. Toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Ortak hedefimiz Ukrayna'yı güçlü bir konuma getirmek olmalıdır" denilerek Ukrayna ve Avrupa'nın her türlü müzakerenin bir parçası olması gerektiği ifade edildi. Avrupa ülkeleri, kalıcı barışın ancak güvenlik garantileri içeren adil bir anlaşmayla sağlanabileceğinin altını çizdi.

"Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlanmalıdır. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış, güçlü bir transatlantik güvenlik için gerekli bir koşuldur" denilen açıklamada, Avrupalı ülkelerinin, ABD'li müttefikleriyle ileride izlenecek yolu görüşmeyi bekledikleri ifade edildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Bueno: "Haksız bir savaşın adil bir barışla sona ermesini istiyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, dünkü toplantıda, "Avrupalıların katılımı olmadan Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış olamaz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno da Ukrayna'ya ilişkin hiçbir kararın "Ukrayna olmadan" alınamayacağını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkelerini bu konuda birlik olmaya çağırdı. Bueno, "Ukrayna için barış istiyoruz ama haksız bir savaşın adil bir barışla sona ermesini istiyoruz" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise toplantıda, "ABD ile işbirliğinin sürdürülmesinin" tartışma konusu olduğunu söyledi ve "Kıtamızın güvenliği için yakın transatlantik işbirliğinden daha iyi bir garanti yoktur" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın toplantısında, herhangi bir Avrupa ülkesinin barış görüşmelerine dahil olup olmayacağı sorusuna, "Şu anda size söyleyebileceğim herhangi bir Avrupa ülkesi yok" yanıtını verdi.

Avrupa, Rusya-Ukrayna müzakerelerine dahil edilmemesinden endişeli

Batı medyasında yer alan haberlere göre; Avrupa, Putin ve Trump'ın kıtanın güvenliğinin geleceğini Avrupalı liderlerini dahil etmeden müzakere etmemelerinden endişeli. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün Brüksel'de savunma bakanlarından oluşan Ukrayna temas grubuyla görüştükten sonra bugün Brüksel'de çok sayıda NATO ülkesinin savunma bakanlarıyla bir araya gelecek.

Paris toplantısı, AB'nin savunma stratejisinin ana hatlarını belirlemeyi, Ukrayna'nın nasıl güçlendirileceğini tartışmayı, gelecekteki barış görüşmeleri için planlama yapmayı ve bu hafta sonu Münih'teki bir güvenlik konferansında bir araya geldiklerinde ABD yönetimiyle görüşmelere nasıl yaklaşacaklarını tartışmayı amaçlıyordu.

Ancak Hegseth, dün Brüksel'de Ukrayna'nın uluslararası destekçileriyle yaptığı toplantıda, "Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını ve ABD'nin Kiev'in NATO üyeliğini savaşın çözümünün bir parçası olarak görmediğini" söyledi. Hegseth'in söylemlerinin ardından Trump ve Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve Trump ekiplerinin müzakerelere derhal başlama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Diplomatlar, Avrupalı ülkelerin bu telefon görüşmesinden önceden haberdar edilmediğini ve Hegseth'in tutumunun açıklığı karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Zelensky: "ABD olmadan verilen güvenlik garantileri gerçek değildir"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, İngiltere merkezli Guardian gazetesine verdiği demeçte, "ABD olmadan verilen güvenlik garantileri gerçek değildir" dedi.

Zelensky, ateşkes sonrasında, Ukrayna'da konuşlanacak çok uluslu bir caydırıcı gücün 100 bin ila 150 bin kişi arasında olması gerektiğini, ancak bu sayının işgal altındaki Ukrayna'da bulunan 600 binden fazla Rus askerinden çok daha az olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'dan Ukrayna Barışı İçin Acil Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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