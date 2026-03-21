Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın 4 bin kilometreyi aşan füze kapasitesini ortaya koyan hamlesi, Londra'nın da menzil içinde olabileceğini gösterirken, bu gelişme savaşın yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmayıp Avrupa'ya da sıçrayabileceği endişelerini artırdı.

İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya yönelik füze girişimi, Orta Doğu'da süren savaşın seyrine ilişkin kritik bir kırılma yarattı. Bölgedeki çatışmalar sürerken ortaya çıkan bu hamle, Tahran'ın askeri kapasitesine dair bilinen sınırların çok ötesine geçtiğini gösterdi.

SAVAŞTA BİR İLK

Uzmanlara göre İran'ın yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı hedef alabilmesi, ülkenin balistik füze menzilinin sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Daha önce İran'ın füze kapasitesinin 2 bin kilometre ile sınırlı olduğu yönünde genel bir kabul bulunuyordu.

FÜZELER LONDRA'YA KADAR ULAŞABİLİR

Bu yeni tablo, sadece ABD'yi değil Avrupa'yı da doğrudan ilgilendiriyor. Uzmanlar, aynı menzile sahip füzelerin ters istikamette kullanılması halinde Londra'nın dahi hedef alınabilecek mesafede olduğunu vurguluyor. Bu durumun İngiltere ve Avrupa Birliği'nin savaşa yaklaşımını değiştirebileceği ifade ediliyor.

ABD ANA KARASI MENZİL İÇİNE GİREBİLİR

Öte yandan İran'ın uzay programı kapsamında yaptığı roket testlerinin, kıtalararası balistik füze (ICBM) teknolojisine zemin hazırlamış olabileceği belirtiliyor. Bu da teorik olarak ABD ana karasının da potansiyel menzil içine girebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.

SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAYABİLİR

Bölgedeki savaşın giderek genişlediği ve küresel etkilerinin arttığı bir dönemde İran'ın ortaya koyduğu bu kapasite, çatışmanın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayabileceği ve Avrupa'yı da doğrudan etkileyebileceği endişelerini artırdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Londra, Dünya, Diego, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    Ozaman Avrupa İran nükleer atar bu iş çığrından çıkar 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:13:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.