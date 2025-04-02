Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi

Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan\'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu\'ndan teşekkür geldi

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, İmamoğlu'nun tutuklanmasını gerekçe göstererek Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu, Avrupa Komisyonu'na teşekkür etti.

02.04.2025 14:35
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Fransa'nın Strasbourg kentinde dün Avrupa Parlamentosu (AP), " Türkiye'deki Demokratik Baskılar ve Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması" konulu bir genel kurul oturumu düzenledi. Oturumda konuşan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

"HUKUKİ MÜDAHALE CİDDİ SORU İŞARETLERİ DOĞURDU"

Türkiye'nin AB adaylık sürecine vurgu yapan Kos, bu çerçevede Türkiye'nin demokratik normlara ve standartlara uymasını beklediklerini ifade etti. Kos, İmamoğlu'nun "cumhurbaşkanlığı adayı olmaya hazırlanırken hukuki müdahalenin ciddi soru işaretleri doğurduğunu" söyleyerek, protesto gösterilerine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.Türkiye'nin NATO üyeliği ve jeopolitik önemine dikkati çeken Kos, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini kesmesinin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu vurgulayan Kos, iş birliğinin devamının önemine değindi.

KPK TOPLANTISI DA İPTAL EDİLDİ

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) AP Kanadı Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Türkiye'deki gelişmelere sessiz kalınamayacağını belirterek, bu yıl 14-15 Nisan'da yapılması planlanan KPK toplantısını iptal ettiklerini açıkladı. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin AB yolunda ilerlemek yerine geriye gittiğini ifade ederken, AB'nin belirlediği demokratik kriterlere uyulması gerektiğini hatırlattı. Amor ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Antalya Diplomasi Forumu'na katılmama kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Liberal Grup adına konuşan Hollandalı parlamenter Malik Azmani, AB'nin Türkiye'deki gelişmelere karşı sessiz kalmasını eleştirirken, Yeşiller Grubu'ndan Slovenya Milletvekili Vladimir Prebilic, Türkiye'ye net bir mesaj gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Oturum sonunda herhangi bir bağlayıcı karar alınmadı.

İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marta Kos'a ve Eurocities Başkanı Dario Nardella'ya teşekkür etti. İmamoğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ' 'Silivri Cezaevi'nden: Avrupa'ya ve Türkiye'ye Bir Mesaj. Türkiye'nin demokrasiye giden yolu test ediliyor, ancak halkın iradesi kırılmadı. Bugün, Avrupa Parlamentosu konuştu. Siyasi yelpazeden gelen sesler, Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devletini savunmak için birleşti. Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye katılım sürecindeki bir ülke olarak, ülkemiz taahhütlerine saygı göstermelidir. Demokrasi seçici olamaz— ne menüden seçme ne de Türk usülü olur (Fransızca deyim: ne à la carte, ne de à la turca.) Demokrasi tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'a ve Avrupa Parlamentosu'ndaki diğer üyelerle birlikte değerli dostum (Eurocities Başkanı) Dario Nardella'ya, davamıza gösterdikleri dayanışma ve daha parlak bir gelecek için ayağa kalkan milyonlarca gencin cesaretini kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Sizin direnciniz ve umudunuz, benim gücüm. Türkiye'nin geleceği, barış, adalet ve özgürlük için çaba gösterenlerin olacaktır. Ve ben buradayım, tüm kalbimle, yanınızdayım.''

AP KAYYUM UYGULAMASININ SON BULMASI İÇİN ŞUBATTA DA TOPLANMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, 13 Şubat 2025'te Strasbourg'da Türkiye ile ilgili başka bir oturumda yaptığı oylamada, "Türkiye'de Görevden Alınan ve Tutuklanan Belediye Başkanları" başlıklı karar tasarısını kabul etmişti. Bu kararda, demokratik yollardan seçilmiş belediye başkanlarının keyfi biçimde görevden alınması kınanmış, Ekrem İmamoğlu'nun da benzer yasal ve siyasi baskılarla karşı karşıya olduğu belirtilmişti. AP, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi ve bu konuda Avrupa Konseyi ile Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yargı reformu yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

Antalya Diplomasi Forumu, Avrupa Birliği, Ekrem İmamoğlu, Hakan Fidan, Politika, Dünya, Kos, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Hakan Şentürk:
    Çok üzüldüm ya .Hakan Fidan kafaya takmıştır şimdi pehh siz kimsiniz ki leş Avrupa 171 49 Yanıtla
  • aragorn:
    hakan fidanın da çokta fifisindeydi, 1 hakan tüm Avrupa'ya yeter evvel Allah 162 45 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sadece muhalif olanları içeri atrsn kendi kapinin önünü supurmezsen tek trfli is yaprsan dünya da sana kapılarını kapatir 42 105 Yanıtla
  • yr22tqr29y:
    projeniz tutmadı adamınız içwride, bizim anadoluda bir tabir vardır it dertlisi değiliz , çokta tın 108 22 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    çok zizimiz de 102 25 Yanıtla
  • adem1487:
    türklerden başka herkese teşekkür eden eski başkan.... pehhhhhh ingilizlere şikayet et başkalarına turkiyeye "kötü davranışları" için teşekkür et. kalıbının adamı değilsin 97 18 Yanıtla
  • D Celik:
    Mülteci paralarinida kesin ey Avrupa akp cebine atıyor 30 73 Yanıtla
  • Burak demir:
    çokta s mizde 70 20 Yanıtla
  • 159756Sr:
    trol koyunlar iş başında 16 42 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    ADALET HAK HUKUK OLMASIN DEMIYORUZ HERKES ICIN OLSUN DIYORUZ SEN KENDI ADAMINI YARGILAMAZSAN MUHALIFLERİ ALIRSAN BUNUN ADI HAK HUKUK OLMAZ KUL HAKKI OLUR BUNUN DA VEBALI COK BÜYÜKTÜR ALLAH BÜYÜKTÜR HESABINIZ ÇOK BÜYÜK VE ÇETİN OLUCAK ! 22 19 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi - Son Dakika
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