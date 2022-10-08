Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık - Son Dakika
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Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık

08.10.2022 12:10

Avrupa'nın en büyük köprüsü olan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından patlatılmasına ilişkin olarak Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rus vekil Andrey Gurulev, ''Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz . Ama acele etmeden her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamamız gerekiyor. Başkomutanımız dengeli ve güçlü kararlar vermesini iyi biliyor. Bunu yapacak, zamanı geldi artık" dedi.

Bu sabah Ukrayna ordusu, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne bombalı bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında köprü alevlere teslim olurken, Rusya'nın bu saldırıya nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

"EN İNCE AYRINTISINA KADAR HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov ilk açıklamada durumu Putin'e rapor ettiklerini ve bir komisyon kurulacağını söyledi. Öte yandan patlamaya ilişkin yankılar sürerken Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi üyesi Andrey Gurulev, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya acele etmeden güçlü bir yanıt verileceğini belirtti. Gurulev "Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz. Ama acele etmeden her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamamız gerekiyor, şimdi asıl mesele duygulara teslim olmamak. Başkomutanımız dengeli ve güçlü kararlar vermesini iyi biliyor, bunu yapacak, eminim, zamanı geldi artık" dedi.

Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz

PATLAMAYA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ NEDEN OLDU

Rus Ulusal Anti-Terör Komitesi yaptığı açıklamada, bomba yüklü bir kamyonun patlamaya neden olduğunu açıklandı. Bomba yüklü bir kamyonun patlamasının ardından demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankeri alev aldı. Daha sonra ise köprüde trafik durduruldu.

Kırım Köprüsü'nün patlamasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz

''BU DAHA BAŞLANGIÇ''

Ukraynalı müzakereci ve Ukrayna'da iktidardaki siyasi partisi "Ukrayna Halkın Hizmetkarı" Başkanı David Arakhamia da köprüdeki patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet olur' dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı Ukrayna ordusu, Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet olur' dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı Rusya - Ukrayna savaşı Rusya - Ukrayna savaşı

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