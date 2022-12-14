AB'yi sarsan rüşvet skandalında soruşturma derinleşiyor! "Masumum" diyen AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin evinden tomar tomar para çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'yi sarsan rüşvet skandalında soruşturma derinleşiyor! "Masumum" diyen AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin evinden tomar tomar para çıktı

14.12.2022 10:46

Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet skandalı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve önceki gün "masumum" açıklaması yapan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin evinden deste deste para çıktı.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili ile birlikte çok sayıda kişinin geçen hafta yapılan baskınla gözaltına alınmasının yankıları giderek büyüyor.

YAPILAN OYLAMA SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar adına lobi yaparak parlamento kararlarını etkilemekle suçlanan Kaili dahil 5 kişinin gözaltına alınması Brüksel'de şok etkisi yarattı. 44 yaşındaki Yunan Sosyalist milletvekili Kaili, Orta Doğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kaili, dün Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama ile görevinden alındı.

EVLERİNDEN DESTE DESTE PARA ÇIKTI

Kaili'nin tutukluluğu ile ilgili kararın bugün verilmesi beklenirken, Belçika ve Yunan medyası da yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Belçika'nın çok okunan gazetelerinden Le Soir, yapılan baskında 1.5 milyon eurodan fazla nakit paranın Kaili ile birlikte eski İtalyan vekil Pier Antonio Panzeri'nin evinden çıktığını aktardı. Gazete, sadece Panzeri'nin evinden 600 bin euro çıktığını da açıkladı.

AB'yi sarsan rüşvet skandalı! 'Ben masumum' dedikten sonra evinden deste deste para çıktı

"MASUMUM" DEDİ, SAATLER SONRA PARALAR ÇIKTI

Geri kalan yaklaşık 900 bin euronun ise Kaili ile partneri Francesco Giorgi'nin evinden çıktığı belirtildi. Dün avukatı aracılığıyla "masumum" diyen Kaili'nin evinden çıkan paraların fotoğraflarını da Belçika medyası paylaştı. Fotoğraflarda deste deste paraların yanı sıra birçok hediye de yer alıyor.

AB'yi sarsan rüşvet skandalı! 'Ben masumum' dedikten sonra evinden deste deste para çıktı

BABASI YAKAYI ELE VERDİ

Kaili'nin babasının Brüksel'deki Sofitel isimli bir otelde içinde para dolu bir çantayla yakalanması sonrasında Belçika polisinin harekete geçtiği belirtildi. Belçika polisinin bu gelişme sayesinde herhangi bir izin almadan Kaili'nin dokunulmazlığını ortadan kaldırarak evinde arama yapabildiği de kayıtlara geçti.

YORUMLAR (1)
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'yi sarsan rüşvet skandalında soruşturma derinleşiyor! 'Masumum' diyen AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin evinden tomar tomar para çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandıran açıklama: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz
11:25 Elon Musk, "dünyanın en zengin insanı" tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı
11:24 Genetik bozukluk sebebiyle devasa boyutta ellere sahip olan Hintli çocuk, sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek isyan etti
11:22 Hırvat yıldız Modric, Arjantin yenilgisi sonrası hakemleri hedef aldı: Verilen penaltı kesinlikle yanlış, oyunu tamamen değiştirdi
10:49 Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:47 SGK, "yıpranma payı" sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı
10:44 Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih yolunda
10:40 Dolar ve altının kaderi belli oluyor! Piyasaların odağı, bu akşam açıklanacak FED'in faiz kararında
10:35 AB'yi sarsan rüşvet skandalında soruşturma derinleşiyor! "Masumum" diyen AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin evinden tomar tomar para çıktı
10:21 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 12:29:13. #1.11#
SON DAKİKA: AB'yi sarsan rüşvet skandalında soruşturma derinleşiyor! "Masumum" diyen AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin evinden tomar tomar para çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement