Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Karadağ'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajkoviç ile Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic'e ait olduğu öne sürülen görüntülerin yayınlanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Skandalın ardından daha önce istifa eden Vuksic'ten sonra, Pajkoviç de görevinden ayrıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI İSTİFA ZİNCİRİ

Bir dönem duygusal ilişki yaşadıkları belirtilen Pajkoviç ve Vuksic'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic aralık ayında istifa etmişti. Bugün ise Mirjana Pajkoviç, yaşanan gelişmeler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Dejan Vuksic

İkilinin ne zaman birlikte olduklarına dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, Vuksic'in evli olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Pajkoviç ise sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla tanınan bir isim olarak biliniyordu.

Mirjana Pajkoviç

ŞANTAJ İDDİASI: CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerin nasıl sızdırıldığına ilişkin netlik bulunmazken, Pajkoviç kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Dejan Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı. Pajkoviç, Vuksic'in ilişkiye dair sessiz kalması için söz konusu görüntüleri baskı unsuru olarak kullandığını öne sürdü.

Karadağ gazetesi Pobjeda'ya konuşan Pajkoviç, görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirterek, "Bana zarar verebileceğinden korkuyordum" ifadelerini kullandı. Pajkoviç ayrıca Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in durumdan haberdar olduğunu ancak sürece müdahale etmediğini iddia etti.

"HER KADIN SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Pajkoviç, kadınlara da çağrıda bulunarak, tehdit ve baskı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Pajkoviç, nüfuz sahibi kişiler tarafından baskı kurulması halinde bunun dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.

KARŞILIKLI SUÇ DUYURUSU

Pajkoviç, görüntülerin yayımlanması gerekçesiyle Dejan Vuksic hakkında suç duyurusunda bulundu. Vuksic ise iddiaları reddederek, söz konusu görüntülerin Pajkoviç tarafından çekildiğini savundu ve kendisinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Vuksic de Pajkoviç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vuksic, "Görüntüleri ilk kez yasa dışı şekilde sosyal medyada yayıldığında gördüm. Hakkımdaki suçlamalar gerçeği yansıtmıyor" dedi.