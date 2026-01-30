Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
30.01.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkesi Karadağ, cinsel ilişki görüntüleri ile sarsılıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkoviç'e ait olduğu ifade edilen cinsel ilişki görüntüleri sızdı, ikili istifa etti. Pajkoviç, Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı ve görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirtti. Her iki taraf da birbirlerine karşı suç duyurusunda bulundu.

Karadağ'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajkoviç ile Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic'e ait olduğu öne sürülen görüntülerin yayınlanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Skandalın ardından daha önce istifa eden Vuksic'ten sonra, Pajkoviç de görevinden ayrıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI İSTİFA ZİNCİRİ

Bir dönem duygusal ilişki yaşadıkları belirtilen Pajkoviç ve Vuksic'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic aralık ayında istifa etmişti. Bugün ise Mirjana Pajkoviç, yaşanan gelişmeler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
Dejan Vuksic

İkilinin ne zaman birlikte olduklarına dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, Vuksic'in evli olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Pajkoviç ise sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla tanınan bir isim olarak biliniyordu.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
Mirjana Pajkoviç

ŞANTAJ İDDİASI: CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerin nasıl sızdırıldığına ilişkin netlik bulunmazken, Pajkoviç kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Dejan Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı. Pajkoviç, Vuksic'in ilişkiye dair sessiz kalması için söz konusu görüntüleri baskı unsuru olarak kullandığını öne sürdü.

Karadağ gazetesi Pobjeda'ya konuşan Pajkoviç, görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirterek, "Bana zarar verebileceğinden korkuyordum" ifadelerini kullandı. Pajkoviç ayrıca Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in durumdan haberdar olduğunu ancak sürece müdahale etmediğini iddia etti.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı

"HER KADIN SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Pajkoviç, kadınlara da çağrıda bulunarak, tehdit ve baskı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Pajkoviç, nüfuz sahibi kişiler tarafından baskı kurulması halinde bunun dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.

KARŞILIKLI SUÇ DUYURUSU

Pajkoviç, görüntülerin yayımlanması gerekçesiyle Dejan Vuksic hakkında suç duyurusunda bulundu. Vuksic ise iddiaları reddederek, söz konusu görüntülerin Pajkoviç tarafından çekildiğini savundu ve kendisinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Vuksic de Pajkoviç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vuksic, "Görüntüleri ilk kez yasa dışı şekilde sosyal medyada yayıldığında gördüm. Hakkımdaki suçlamalar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Politika, Karadağ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serhat ali serhat ali:
    haberin videosunu koymamışsınız :)) 44 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Türk askeri bölgeden çekildi mi MSB kaynaklarından açıklama var Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:57:55. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.