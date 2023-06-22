Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı - Son Dakika
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Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı

22.06.2023 17:57

Avustralya'da bulunan K'gariplajında Fransız kadın, plajda güneşlendiği sırada, bir yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek kadının kalçasını ısırdı. Geçen hafta aynı yerde 10 yaşındaki bir kızın saldırıya uğramasından sonra yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sosyal medyada olay ile ilgili paylaşılan videoda, köpeğin güneşlenen kadına doğru yaklaştığı ve kendisini görünce kaçamaya çalışan kadının kalçasını ısırdığı görülüyor. Aynı plajda 10 yaşındaki bir kıza köpekler saldırıp kızı suyun içine çekmeye çalıştı. Görevliler köpeği öldürerek kızı kurtarmayı başardı.

Avustralya'da bulunan K'gari plajında Fransız kadın, plajda güneşlendiği sırada, bir yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek kadının kalçasını ısırdı.

KALÇASINI ISIRDI

Sosyal medyada olay ile ilgili paylaşılan videoda, köpeğin güneşlenen kadına doğru yaklaştığı ve kendisini görünce kaçmaya çalışan kadının kalçasını ısırdığı görülüyor.

GEÇEN HAFTA DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Aynı plajda 10 yaşındaki bir kıza köpekler saldırıp kızı suyun içine çekmeye çalıştı. Görevliler köpeği öldürerek kızı kurtarmayı başardı. Bu iki olay sonrası yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte saldırı anına ilişkin kareler;

Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı
Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı
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