Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı

Avustralya'da bulunan K'gari plajında Fransız kadın, plajda güneşlendiği sırada, bir yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek kadının kalçasını ısırdı.
Sosyal medyada olay ile ilgili paylaşılan videoda, köpeğin güneşlenen kadına doğru yaklaştığı ve kendisini görünce kaçmaya çalışan kadının kalçasını ısırdığı görülüyor.
Aynı plajda 10 yaşındaki bir kıza köpekler saldırıp kızı suyun içine çekmeye çalıştı. Görevliler köpeği öldürerek kızı kurtarmayı başardı. Bu iki olay sonrası yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte saldırı anına ilişkin kareler;
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