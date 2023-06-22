Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı

Avustralya'da bulunan K'gari plajında Fransız kadın, plajda güneşlendiği sırada, bir yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek kadının kalçasını ısırdı.

KALÇASINI ISIRDI

Sosyal medyada olay ile ilgili paylaşılan videoda, köpeğin güneşlenen kadına doğru yaklaştığı ve kendisini görünce kaçmaya çalışan kadının kalçasını ısırdığı görülüyor.

GEÇEN HAFTA DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Aynı plajda 10 yaşındaki bir kıza köpekler saldırıp kızı suyun içine çekmeye çalıştı. Görevliler köpeği öldürerek kızı kurtarmayı başardı. Bu iki olay sonrası yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte saldırı anına ilişkin kareler;