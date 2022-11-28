Binlerce kişi kanser farkındalığı yaratmak için denize çırılçıplak girdi - Son Dakika
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Binlerce kişi kanser farkındalığı yaratmak için denize çırılçıplak girdi

28.11.2022 13:41

Avustralya'da binlerce kişi, sanatçı Spencer Tunick'in cilt kanseri farkındalığına dikkat çekmek için Bondi Plajı'nda bir araya geldi. Projeye katılan 2 bin 500 kişi ilk kez çıplaklar plajı olarak kullanılan Bondi Plajı'nda soyunarak fotoğraf çekildi.

Spencer Tunick isimli fotoğrafçı, binlerce insanı bir araya topladıktan sonra çıplak fotoğraflarını çekip bu fotoğrafları tartışmalı sanat eserlerine dönüştürüyor. Sanatçı son olarak Avustralya'da gerçekleştirdiği etkinlikle gündem oldu.

2 BİN 500 KİŞİ ÇIPLAK POZ VERDİ

Yüzlerce kişi çıplaklar plajı olarak kullanılan Bondi Plajı'nda toplanıp cilt kanseri farkındalığına dikkat çekmek için soyunup poz verdi. 2 bin 500 kişi her yıl Avustralya'da ulusal çapta cilt kanserinden ölen yaklaşık insan sayısını temsil ediyor.

Binlerce kişi çırılçıplak sahile koştu! Hepsinin tek bir amacı var

HALKI TEŞVİK EDİYOR

Euronews'de yer alan habere göre sanatçı Tunick, kanserden ölüm oranlarının yüksek olduğu Avustralya'da halkı düzenli cilt kontrolleri yaptırmaya teşvik etmeyi umuyor.

Binlerce kişi çırılçıplak sahile koştu! Hepsinin tek bir amacı var

PROJELERİ TARTIŞMA YARATIYOR

Spencer Tunick'in çalışmalarında özgürlük ve itaat arasında büyük bir gerilim bulunuyor. Tartışmalı fotoğrafçı, büyük bir kalabalığı bir araya getirip onlara soyunmalarını söylüyor. Daha sonra onları poz vermeleri için yönlendirerek düzenli ve çarpıcı sahneler oluşturuyor. Tunick'in şu ana kadar yaptığı çalışmalar bazıları tarafından takdir edildi, bazıları tarafından da eleştirildi.

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Spencer Tunick, Avustralya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Binlerce kişi kanser farkındalığı yaratmak için denize çırılçıplak girdi - Son Dakika


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