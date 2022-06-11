Avustralya, denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için Fransa'ya 555 milyon euro ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Avustralya, denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için Fransa'ya 555 milyon euro ödeyecek

11.06.2022 18:15
Avustralya, denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için Fransa'ya 555 milyon euro ödeyecek

Avustralya ve Fransa arasındaki Aukus anlaşmasının ardından yaşanan gerilimin üzeri, 555 milyon euroluk anlaşmayla kapanmış oldu.

Avustralya, daha önce denizaltı teknolojisi satın almak ve ortak üretim için imzaladığı anlaşmadan döndüğü Fransa'nın Naval Group isimli şirketiyle, 555 milyon euroluk bir tazminat anlaşması imzaladı.

Geçen yıl Eylül ayında Avustralya, ortak denizaltı inşa etmek üzere Fransa'yla imzaladığı 35 milyar euroluk anlaşmadan çekilmişti.

Onun yerine İngiltere ve ABD ile AUKUS adı verilen bir anlaşma imzalayarak bu iki ülkeden nükleer denizaltı teknolojisi satın alma üretme anlaşması imzalamıştı.

Fransız yetkililer, üç ülke arasındaki AUKUS görüşmelerinin kendilerinden habersiz yürütüldüğünü ve Avustralya'nın anlaşmadan son anda çekildiğini söylemiş; sert tepki göstermişti. Paris, bu ülkelerden büyükelçilerini de geçici olarak çekmişti.

Krizin ardından yaklaşık 9 ay sonra imzalanan 555 milyon euro değerindeki tazminat anlaşması, AB ile Avustralya arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinin de önünü tıkayan bu krizin üzerine bir çizgi çekmiş oldu.

AB, Fransa'ya destek vermek amacıyla Avustralya'yla ticaret anlaşmalarını askıya almıştı.

Geçen ay Avustralya Başbakanı olarak göreve başlayan Anthony Albanese, anlaşmanın "adil ve eşitleyici bir anlaşma olduğunu" söyledi. Kısa süre içinde Fransa'ya gideceğini ve son dönemdeki gerilimle duraksayan ilişkileri yeniden başlatacağını söyledi:

"Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'e yapacağı daveti ilk fırsatta değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayın ardından Avustralya'nın o dönemki Başbakanı Scott Morrison'ı 'yalancılıkla' suçlamış; yapılan görüşmelerin ardından büyükelçiler geri gönderilip ilişkiler yeniden tesis edilse de gerilim sürmüştü. Avustralya'da geçen ay yapılan seçimlerde hükümet değişince, hem Avustralya'nın hem de Fransa'nın tutumu değişti ve tazminat anlaşmasında uzlaşıldı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da "Anlaşmanın Avustralya ile ilişkilerinde bir sayfa çevirmelerine yardımcı olacağını ve artık ileriye bakacaklarını" söyledi.

AUKUS'la ilgili temel bilgiler:

AUKUS Paktı'yla birlikte Avustralya, en az sekiz adet nükleer başlıklı denizaltı üretebilecek. Bu da Güney Çin Denizi'ndeki Çin etkisine karşı koymanın etkili bir yolu olarak görülüyor.

Farklı birçok alanda istihbarat paylaşımı da öngören anlaşma, Avustralya'nın son dönemde yaptığı en geniş kapsamlı güvenlik anlaşması olarak tarihe geçti.

Böylece Avustralya, dünyada nükleer başlıklı denizaltı sahibi olan yedinci ülke olacak.

Başbakan Albanese, bir önceki hükümeti de eleştirerek iptal edilen anlaşmanın vergi ödeyen Avustralyalılara 3,4 milyar dolarlık yükü olacağını da söyledi.

Çin'le de olumlu gündem oluşturulmaya çalışıyor

Avustralya'daki yeni hükümet, Çin'le de aralarındaki gerilimin düşürülmesi için karşılıklı bakan düzeyinde görüşmelerin başlaması yönünde adımlar attı.

Singapur'da konuşan Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bölgedeki tüm ülkelerle saygı çerçevesinde ilişkiler istiyoruz, buna Çin de dahil" açıklaması yaptı:

"Avustralya, Çin'le yapıcı bir ilişkiye sahip olmayı önemsiyor. Çin hiçbir yere gitmiyor. Ve hepimiz burada bir arada yaşamalı ve gelişmeliyiz."

YORUMLAR
500
Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek Çin ve ABD Savunma Bakanları, Stratejik Güveni Artırma ve Farklılıkları Gerektiği Şekilde Yönetme Konusunda Anlaştı Çin ve ABD Savunma Bakanları, Stratejik Güveni Artırma ve Farklılıkları Gerektiği Şekilde Yönetme Konusunda Anlaştı
Kaynak: BBC

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya, denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için Fransa'ya 555 milyon euro ödeyecek - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya, denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için Fransa'ya 555 milyon euro ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement