Avustralya Sahilinde Tanımlanamayan Bir Cisim Bulundu - Son Dakika
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Avustralya Sahilinde Tanımlanamayan Bir Cisim Bulundu

17.07.2023 17:12

Avustralya'nın batısındaki Green Head kasabası yakınlarındaki sahile bir cisim vurdu. Polis yetkilileri, cismin tehlikeli olduğunu belirtti. Ancak yapılan analiz sonucunda cismin zararsız olduğu ortaya çıktı. Cismin kaybolan MH370 uçağıyla ilişkisi olmadığı vurgulandı. Polis, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Avustralya'nın batısındaki bir sahilde tanımlanamayan bir cisim tespit edildi.

9News sitesinin haberine göre, Batı Avustralya eyaletindeki Green Head kasabası yakınlarındaki sahile bir cisim vurdu. Polis yetkilileri, söz konusu cismi ilk belirlemelere göre "tehlikeli" olarak tanımladı.

İtfaiye ve Acil Servisi Kimya Merkezinin yaptığı analizin ardından, cismin zararsız olduğu açıklandı.

Cismin 2014'te kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakla ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan yetkililer, büyüklüğü, şekli ve sudan çıkan kısmının oldukça yeni durması nedeniyle cismin MH370'in bir parçası olma ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.

Polis ayrıca, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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Avustralya, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya Sahilinde Tanımlanamayan Bir Cisim Bulundu - Son Dakika
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