Avustralya Sahilinde Tanımlanamayan Bir Cisim Bulundu

Avustralya'nın batısındaki bir sahilde tanımlanamayan bir cisim tespit edildi.

9News sitesinin haberine göre, Batı Avustralya eyaletindeki Green Head kasabası yakınlarındaki sahile bir cisim vurdu. Polis yetkilileri, söz konusu cismi ilk belirlemelere göre "tehlikeli" olarak tanımladı.

İtfaiye ve Acil Servisi Kimya Merkezinin yaptığı analizin ardından, cismin zararsız olduğu açıklandı.

Cismin 2014'te kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakla ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan yetkililer, büyüklüğü, şekli ve sudan çıkan kısmının oldukça yeni durması nedeniyle cismin MH370'in bir parçası olma ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.

Polis ayrıca, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.