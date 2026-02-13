Azerbaycan'da İktidar Ele Geçirme Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Azerbaycan'da İktidar Ele Geçirme Soruşturması

Azerbaycan\'da İktidar Ele Geçirme Soruşturması
13.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, yabancı istihbarat destekli iktidar ele geçirme girişimlerine yönelik geniş bir soruşturma başlattı.

AZERBAYCAN Devlet Güvenlik Servisi, yabancı istihbarat desteğiyle iktidarı ele geçirmeye çalışan kişilere karşı geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), yabancı özel servislerin yönlendirmesiyle iktidarı zorla ele geçirmeye ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları öne sürülen kişilere karşı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Açıklamada, yürütülen teknik takip ve incelemeler sonucunda; eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev, eski Başbakan Yardımcısı Abbas Abbasov, Halk Cephesi Partisi (AHCP) lideri Ali Kerimli ve diğer şüphelilerin, iktidarı ele geçirme ve anayasal düzeni zorla değiştirmeye yönelik organize olduklarına dair ciddi şüphelerin oluştuğu belirtildi.

'MİLYARDERLER İTTİFAKI' VE YABANCI İSTİHBARAT BAĞLANTISI

Soruşturma dosyasında, 2012 yılında kurulan ve kamuoyunda 'Milyarderler İttifakı' olarak bilinen yapının faaliyetlerine dikkat çekildi. Abbas Abbasov ve Rüstem İbrahimbeyov tarafından kurulan bu yapının, Ramiz Mehdiyev ve Ali Kerimli ile iş birliği içinde, Azerbaycan'daki siyasi süreçlere yabancı istihbarat servisleri aracılığıyla müdahale etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Grubun, 2013 seçimleri öncesinde 'Milli Şura' adıyla bir örgütlenme kurarak, yabancı servislerden alınan maddi destekle ülkede kitlesel ayaklanmalar düzenlemeyi, devlet kurumlarının işleyişini sekteye uğratmayı ve kamu düzenini bozmayı planladığı kaydedildi. Bu amaçla, Mehdiyev ve Abbasov'un sağladığı fonların yanı sıra yaklaşık 934 bin manatlık kaynağın örgüte aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ali Kerimli'nin iktidara gelmesi karşılığında yabancı bir devletin stratejik çıkarlarını koruma taahhüdünde bulunduğu bilgisine yer verildi. AHCP üyesi Ganimet Zayıdov'un, Kerimli adına yabancı istihbarat temsilcileriyle görüşerek, Kerimli'nin yönetime gelmesi halinde Azerbaycan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) tam üye yapılması konusunda mutabakata vardığı öne sürüldü.

Ayrıca Kerimli'nin, Temmuz 2020'de orduya destek yürüyüşlerini provoke ederek, Milli Meclis ve Devlet Televizyonu binalarını ele geçirmek için parti üyelerine talimat verdiği belirtildi.

MEHDİYEV'E 'VATANA İHANET' SUÇLAMASI

Ramiz Mehdiyev'in, 2025 yılında hazırladığı 'Devlet yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler' başlıklı gizli bir belgeyi önce Ali Kerimli'ye, ardından yabancı bir istihbarat servisine ilettiği tespit edildi. Açıklamada, Mehdiyev'in devlet sırlarını yabancı servislere vererek 'vatana ihanet' suçunu işlediği ve suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 17 milyon manatı akladığı kaydedildi. Mehdiyev'in; 'suç yoluyla elde edilen yüklü miktardaki mal varlığını aklama', 'vatana ihanet' ve 'iktidarı zorla ele geçirme ve devletin anayasal düzenini zorla değiştirmeye yönelik eylemler' suçlarından yargılandığı ifade edildi.

Abbas Abbasov, Ali Kerimli, Ganimet Zayıdov ile AHCP üyeleri Fuad Kahramanlı ve Memmed İbrahim'in ise 'iktidarı zorla ele geçirme ve devletin anayasal düzenini zorla değiştirmeye yönelik eylemler' suçlamalarıyla yargılandıkları bildirildi. Yurt dışında bulunan Abbasov, Zayıdov ve Kahramanlı hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan'da İktidar Ele Geçirme Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi AK Partili Yalçın yanıt verdi Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi? AK Partili Yalçın yanıt verdi
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Rusya’dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp’a erişim engeli getirildi Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e hodri meydan ’’Teke tek kalsak...’’ Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan! ''Teke tek kalsak...''

13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
23:29
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:26:27. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da İktidar Ele Geçirme Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.