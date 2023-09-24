Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor

Son Güncelleme: 24.09.2023 00:44

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdere ilinden ayrılan Ermeniler, evlerini toplu halde yakarak bölgeden ayrılıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki Ağdere ilinden ayrılan Ermenilerin evlerini toplu halde ateşe verdiği görüntüleri paylaştı.

EVLERİNİ YAKARAK BÖLGEDEN AYRILIYORLAR

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere'de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeden ayrılıyor.

İHA'LARLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, İHA'larla çekilen görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor - Son Dakika
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