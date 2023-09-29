Azerbaycan'da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 170'e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrindeki akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 170'e yükseldi. Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ'da, patlama sonucunda 170 kişinin cansız bedeni bulundu ve cenazeler Ermenistan'a nakledilecek.

CAN KAYBI ARTIYOR

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde 25 Eylül'de akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde şu ana kadar 170 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ve Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Cenazelerin kimlik tespiti için Ermenistan'a nakledileceği ifade edilen açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.