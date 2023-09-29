Azerbaycan'da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 170'e yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 170'e yükseldi

Son Güncelleme: 29.09.2023 13:19

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 170'e yükseldi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrindeki akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 170'e yükseldi. Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ'da, patlama sonucunda 170 kişinin cansız bedeni bulundu ve cenazeler Ermenistan'a nakledilecek.

CAN KAYBI ARTIYOR

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde 25 Eylül'de akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde şu ana kadar 170 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ve Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Cenazelerin kimlik tespiti için Ermenistan'a nakledileceği ifade edilen açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de başlattığı terörle mücadele operasyonu yaklaşık 24 saat sonra sona ermiş, silahlı grupların teslim olmalarının ardından Ermeniler gönüllü olarak Ermenistan'a geçmeye başlamıştı. Pazartesi günü bölgeden ayrılmaya başlayan Ermenilerin yakıt almak için toplandığı depoda patlama meydana gelmişti. Öte yandan Ermenistan hükümeti, Karabağ'dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 87 bin 770'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Azerbaycan'da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 170'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 170'e yükseldi - Son Dakika
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